Столкновение, в котором трое подростков получили травмы, произошло на тротуаре. Шестнадцатилетний житель области с 15-летним пассажиром ехал по тротуару на питбайке вдоль Георгиевского проспекта от улицы Андреевки в сторону Каменки. Навстречу ему двигался 13-летний скейтбордист. Мотоциклист наехал на него и, потеряв управление, врезался в металлическое ограждение, сообщили в полиции.

В результате все трое пострадали и с различными травмами попали в больницы. Одного из них, 13-летнего, пришлось эвакуировать в столичный стационар на медицинском вертолёте. На время приземления и взлёта вертолёта полиция временно перекрывала движение по проспекту.

ДТП произошло около часа дня во вторник, 7 июля, в том месте, где тротуар сужается из-за ремонта моста. Полиция проводит проверку.