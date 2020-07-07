Запрет парковки около зданий полиции нужен как антитеррористическая мера, говорит автоинспекция. Одни здания полиции находятся возле проезжей части, а другие во дворах, поэтому запрета парковки будут добиваться разными средствами.
Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» должны поставить возле «главка» полиции на улице Гоголя до 30 сентября, возле кинологического центра в проезде 474 — до 15 августа. С установкой согласилась префектура и специалисты Центра организации дорожного движения.
Автоинспекция также хочет запретить парковку возле своих отделов в корпусах 1004 и 838. Корпус 1004 — это большой жилой дом, а 838 — отдельно стоящее нежилое здание. Проезжая часть возле них — это дворовые проезды, жилая зона, обозначенная соответствующими знаками.
Движение в жилых зонах регламентируется пунктом 17 ПДД. Поэтому запретить там парковку с помощью знаков не получится, решили в комиссии по безопасности дорожного движения. Однако главам управ поручено до 15 июля проверить, можно ли там запретить парковку «механическим способом» — то есть, поставив какие-нибудь заградительные столбики.
Будет ли запрет парковки касаться машин сотрудников полиции, неизвестно.