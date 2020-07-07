Движение в жилых зонах регламентируется пунктом 17 ПДД. Поэтому запретить там парковку с помощью знаков не получится, решили в комиссии по безопасности дорожного движения. Однако главам управ поручено до 15 июля проверить, можно ли там запретить парковку «механическим способом» — то есть, поставив какие-нибудь заградительные столбики.

Будет ли запрет парковки касаться машин сотрудников полиции, неизвестно.