Утром 4 июля в одной из лесопарковых зон нашли тело молодого мужчины. В управлении следственного комитета по Зеленоградскому округу подтвердили факт обнаружения трупа, но не смогли уточнить детали, так как ответственный сотрудник находится в Москве. Пока что ведется доследственная проверка.

По информации Пятого канала, тело обнаружили гуляющие люди, они отметили, что тело было все в крови. Медиакомпания «Зеленоград-сегодня» сообщила, что предполагаемой причиной смерти был суицид. «Зеленоград.ру» направит официальный запрос в следственный комитет, чтобы узнать подробности случившегося.