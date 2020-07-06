В торговом центре «Столица» разбился 79-летний рабочий
Утром 4 июля в одной из лесопарковых зон нашли тело молодого мужчины. В управлении следственного комитета по Зеленоградскому округу подтвердили факт обнаружения трупа, но не смогли уточнить детали, так как ответственный сотрудник находится в Москве. Пока что ведется доследственная проверка.
По информации Пятого канала, тело обнаружили гуляющие люди, они отметили, что тело было все в крови. Медиакомпания «Зеленоград-сегодня» сообщила, что предполагаемой причиной смерти был суицид. «Зеленоград.ру» направит официальный запрос в следственный комитет, чтобы узнать подробности случившегося.
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