В торговом центре «Столица» разбился 79-летний рабочий 30.06.2020 ZELENOGRAD.RU

30 июня на платформе грузового лифта в торговом центре нашли тело 79-летнего разнорабочего. У него обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и сотрудников торгового центра.

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Метки:
несчастный случай, Столица
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