Смерть на производстве молодого рабочего из Зеленограда стала уголовным делом. Но только спустя полтора года
30 июня на платформе грузового лифта в торговом центре нашли тело 79-летнего разнорабочего. У него обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и сотрудников торгового центра.
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