30 июня на платформе грузового лифта в торговом центре нашли тело 79-летнего разнорабочего. У него обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и сотрудников торгового центра.