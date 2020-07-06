Всего в Зеленограде 11 почтовых отделений. Восемь из них работают в том числе в субботу и воскресенье. График: будни 8:00—20:00, суббота и воскресенье 9:00—18:00. Но есть и сокращенный график работы по выходным: например, почта в корпусе 1106 в воскресенье работает до 14:00.

Почтовые отделения в корпусах 514 и 812 работают по будням 8:00—20:00, в субботу 9:00—18:00, воскресенье выходной.

А почта в корпусе 249 не работает ни в субботу, ни в воскресенье, а по будням с 9:00 до 18:00. В «Почте России» такой неудобный для посетителей график объясняют тем, что в этом отделении нет доставки корреспонденции, не выдают посылки. А нет её потому, что это отделение 5-го класса, не предполагающего такие услуги. Рассмотреть вопрос об изменении класса обещали в прошлом году, но пока ничего не изменилось.

Отделения с семидневным режимом существовали и раньше, но в июне их количество кратно увеличилось. «Крупные города давно отвыкли от закрытия сервисов по выходным, и мы приводим график в соответствие со стандартом оказания услуг», пояснил генеральный директор «Почты России» Максим Акимов. В будние дни почту чаще посещают юридические лица, в выходные физические

На сайте «Почты России» можно записаться на прием в конкретное отделение. Для этого нужно зарегистрироваться с указанием персональных данных — ФИО, дата рождения, адрес, паспорт, телефон, электронная почта.