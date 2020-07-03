Подготовлен проект дороги к мусоросжигательному заводу в Хметьево 03.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Мособлархитектура подготовила проект дороги к мусоросжигательному заводу в Солнечногорском районе. Двухполосный проезд протяженностью четыре километра пройдет по уже существующей дороге: поселок санатория министерства обороны — деревня Карпово — деревня Хметьево.

Эту дорогу отремонтируют и устроят разворотную площадку у планируемого завода площадью 60х60 метров.

Этот проект предусматривает строительство пешеходных тротуаров от остановок общественного транспорта, очистных сооружений для поверхностного стока, закрытую сеть дождевой канализации, строительство коллекторов и засыпку водоема площадью 319 кв.м. Какого именно, не уточняется.

Вдоль дороги в районе жилой застройки деревни Карпово, поселка Санатория и деревни Хметьево планируется установить акустические экраны высотой три метра, их суммарная длина составит 2,4 км. Также будет оборудована система видеонаблюдения.

Что собираются строить в Хметьево

В 2021—2022 годах в Солнечногорском районе, в 20 километрах от Зеленограда, собираются построить мусоросжигательный завод мощностью 700 тысяч тонн в год: 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 тысяч будут зарезервированы для Московской области.

Предполагается, что он станет частью общей территориальной схемы по обращению с отходами: из-за почти полной исчерпанности уже имеющихся полигонов принято решение построить 13 мусороперерабатывающих комплексов и четыре мусоросжигательных завода, один из них — у деревни Хметьево Солнечногорского района.

Под строительство в аренду на 10 лет передан участок площадью 17 гектаров рядом. Арендатор — «Альтернативная генерирующая компания» (АГК-1). Компания образована в 2016 году для реализации проекта правительства «Чистая страна». Это «дочка» компании «РТ-Инвест», созданной в 2012-м при участии госкорпорации «Ростех».

В интервью «Новой газете» гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов говорил, что схема обращения с отходами включает в себя сортировку мусора на комплексах по переработке отходов (КПО) и сжигание остатков сортировки на мусоросжигательных заводах (МСЗ). По его мысли, «хвосты» на КПО в Поварово до строительства завода в Хметьево будут захораниваться, а после введения завода в эксплуатацию — сжигаться.

Сейчас АГК-1 выбирает единого генподрядчика для контроля строительства завода в Хметьево. Конкурс идет с января, срок подведения итогов несколько раз переносился. 2 июля в АГК-1 сообщили, что результаты еще не подведены.

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Метки:
экология, вывоз и утилизация мусора, мусоросжигательный завод (мсз), хметьево
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