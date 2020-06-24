Указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет подписал президент России Владимир Путин. Вслед за такими же июньскими выплатами в июле деньги получат все российские семьи, и уже на детей с рождения, а не с трёх лет.

«Экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей», — заявил Путин.

В своём обращении к гражданам России 23 июня президент напомнил, какие выплаты уже произвело государство в период эпидемии для поддержки семей с детьми (согласно указу президента от 7 апреля 2020 года №249): по 5 тысяч на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет — в апреле, мае и июне; опережающие разовые выплаты всех пособий за первую половину года на детей 3-7 лет в семьях с низкими доходами; единовременная выплата 10 тысяч рублей на каждого ребёнка 3-16 лет — в июне, её президент назвал самой масштабной мерой поддержки.

Тем, кто уже получил июньскую выплату в 10 тысяч рублей, июльская будет проведена автоматически, уточнил президент — подавать повторное заявление и собирать справки не нужно. Такой же автоматический механизм выплаты предусмотрен для семей с детьми до трёх лет. А те, кто ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать дистанционно или через отделение Пенсионного фонда до 1 октября 2020 года.

На единовременную выплату 10 тысяч рублей имеют право также усыновители, опекуны, попечители детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, говорится в указе.

Единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семей граждан при предоставлении других мер социальной поддержки.