В «Дом лани» в начале июля вернутся фазаны, куры и кролики. Посмотреть их можно бесплатно каждый день 23.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Обитатели комплекса «Дом лани» в Никольском проезде вернутся с зимней передержки в вольеры в начале июля. Увидеть ланей, фазанов, индеек и кроликов можно будет ежедневно с 10:00 до 17:00.

Животные зимовали в теплых квартирах и должны были вернуться уже в апреле или начале мая. Из-за коронавируса вольеры тоже были закрыты, поэтому возвращение затянулось.

Сейчас к европейским ланям, которые живут в комплексе круглый год, добавятся шесть фазанов по паре каждого вида: золотой, королевский, серебряный, а также индейки, индоутки, кролики, куры и цесарки, сообщили в департаменте природопользования.

«Дом лани» расположен в Никольском проезде, напротив Никольской церкви. Он работает ежедневно, кроме последнего понедельника каждого месяца. На автобусе можно добраться маршрутом 12 до остановки «Никольская церковь» или на автобусах 2, 10, 12, 400, 400Э до остановки «Московский проспект». Оттуда пешком 8-10 минут.

До «Дома лани» можно дойти и от Черного озера и аллеи Лесные пруды. Ближайшая автобусная остановка «7-й торговый центр», автобусы 1, 2, 10, 19, 27, 31. Пешком от остановки около 15 минут.

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Метки:
карантин, Дом лани
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