Обитатели комплекса «Дом лани» в Никольском проезде вернутся с зимней передержки в вольеры в начале июля. Увидеть ланей, фазанов, индеек и кроликов можно будет ежедневно с 10:00 до 17:00.

Животные зимовали в теплых квартирах и должны были вернуться уже в апреле или начале мая. Из-за коронавируса вольеры тоже были закрыты, поэтому возвращение затянулось.

Сейчас к европейским ланям, которые живут в комплексе круглый год, добавятся шесть фазанов по паре каждого вида: золотой, королевский, серебряный, а также индейки, индоутки, кролики, куры и цесарки, сообщили в департаменте природопользования.