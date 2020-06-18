Запись к врачам-специалистам

Плановая амбулаторная медпомощь и консультации врачей-специалистов во время эпидемии были ограничены. Медики призывали зеленоградцев максимально избегать визитов в поликлиники — а врачи преимущественно проводили дистанционные консультации или выходили на дом. «Сейчас мы возвращаемся в обычный режим, постепенно и осторожно» , — пояснили в пресс-службе горбольницы.

«Поскольку угроза распространения коронавируса по-прежнему существует, сразу полностью снять ограничения было бы не разумно. Поэтому во всех подразделениях продолжаем соблюдать меры предосторожности и санэпидрежим. Просим всех наших пациентов и их близких быть крайне внимательными и осторожными, не терять бдительности и по-прежнему соблюдать меры личной гигиены и санитарной профилактики», — подчеркнула главврач ГКБ им. Кончаловского Ирина Яроцкая.

Запись к врачам второго уровня, на процедуры и т. п. осуществляют врачи-терапевты, врачи общей практики и специалисты первого уровня в обычном порядке.

При этом остаётся неизменным главное правило для больных ОРВИ: при появлении симптомов ОРВИ обязательно оставаться дома и вызывать врача по телефону 8-499-210-03-33. А при ухудшении состояния — скорую помощь: 103, 112.