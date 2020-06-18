Зеленоградская горбольница объявила о начале поэтапного возвращения к обычному режиму работы после всех ограничений, введённых еще в марте в связи с эпидемией коронавируса. В частности, на этой неделе во взрослых поликлиниках — филиалах горбольницы — заработали лечебно-диагностические отделения. Возобновляется запись к профильным специалистам второго уровня.
Плановая амбулаторная медпомощь и консультации врачей-специалистов во время эпидемии были ограничены. Медики призывали зеленоградцев максимально избегать визитов в поликлиники — а врачи преимущественно проводили дистанционные консультации или выходили на дом. «Сейчас мы возвращаемся в обычный режим, постепенно и осторожно» , — пояснили в пресс-службе горбольницы.
«Поскольку угроза распространения коронавируса по-прежнему существует, сразу полностью снять ограничения было бы не разумно. Поэтому во всех подразделениях продолжаем соблюдать меры предосторожности и санэпидрежим. Просим всех наших пациентов и их близких быть крайне внимательными и осторожными, не терять бдительности и по-прежнему соблюдать меры личной гигиены и санитарной профилактики», — подчеркнула главврач ГКБ им. Кончаловского Ирина Яроцкая.
Запись к врачам второго уровня, на процедуры и т. п. осуществляют врачи-терапевты, врачи общей практики и специалисты первого уровня в обычном порядке.
При этом остаётся неизменным главное правило для больных ОРВИ: при появлении симптомов ОРВИ обязательно оставаться дома и вызывать врача по телефону 8-499-210-03-33. А при ухудшении состояния — скорую помощь: 103, 112.
С 15 июня в поликлиниках вернулся обычный порядок открытия, продления и закрытия больничных. Пациенты с хроническими заболеваниями могут получить больничные листы, открытые в период самоизоляции сроком до 14 июня, в кабинете выдачи больничных листов своей поликлиники. «По вопросам закрытия и получения больничных листов, открытых работодателем через ФСС, просьба обращаться к своему работодателю», сообщает администрация горбольницы.
Остаются в силе «карантинные» правила получения на дом льготных лекарств: хотя поликлинические аптечные пункты работают в обычном режиме, лекарства по-прежнему можно заказать на срок до шести месяцев (в зависимости от категории препарата) с адресной доставкой. Заявки принимают по телефону 8-499-210-25-62.
Работа отделений профилактики, спортивной медицины и реабилитации в поликлиниках по-прежнему приостановлена. Ограничена плановая вакцинация (за исключением лиц призывного возраста и взрослого населения из групп риска), закрыты дневные стационары, за исключением онкологического в поликлинике 2-го микрорайона.
В самой горбольнице заработало консультативно-диагностическое отделение в поликлинике на Каштановой аллее, где ведут прием профильные специалисты больницы (график приёма). При этом плановая госпитализация в стационар пока ограничена, не разрешены и посещения пациентов стационара. Графики приёма передач и встреч с врачами опубликованы на сайте ГКБ им. Кончаловского.
По приказу столичного департамента здравоохранения стационар ГКБ им. Кончаловского оказывает сейчас только экстренную помощь в жизнеугрожающих ситуациях — всем москвичам, не только зеленоградцам. На старте эпидемии Москва таким образом перераспределила потоки больных, перепрофилировав ряд клиник под коронавирусные стационары.
Зеленоградская больница не лечит пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, с внебольничной пневмонией вирусной этиологии. «Все госпитализированные больные проходят обязательное обследование на коронавирус в обсервационном отделении. При выявлении COVID-2019 пациенты, в зависимости от тяжести состояния либо переводятся в специализированные инфекционные стационары, либо выписываются на амбулаторное лечение по месту жительства под наблюдение COVID-бригад поликлиник», сообщается на сайте больницы.
В перинатальном центре всё еще закрыт дневной стационар, не работает кабинет МФЦ для регистрации новорожденных. Посещение пациентов запрещено, как и партнёрские роды. Все лекции, консультации, экскурсии и занятия проходят в прямом эфире в инстаграме. Консультативно-диагностическое отделение перинатального центра работает по будням с 8:00 до 16:00. Здесь проводят пренатальную диагностику, принимают только беременных, состоящих на учете в КДО и будущих мам, нуждающихся в срочной консультации — без признаков ОРВИ и исключительно по предварительной записи.
Возобновлена запись на консультативный прием к специалистам перинатального центра по телефону 8(499)729-2790 в часы работы КДО. Составляется лист ожидания, о дате и времени приема администраторы будут сообщать пациенткам индивидуально.
В отделениях женской консультации плановый прием и обследование пока ограничены — здесь также принимают только беременных женщин, без признаков ОРВИ, строго по записи, без сопровождающих, с использованием средств индивидуальной защиты. Консультации врачей стационара и направление пациенток на госпитализацию в стационар отменены до особого распоряжения. Согласно листам ожидания врачи в дальнейшем свяжутся с записанными ранее пациентками.
При появлении жалоб беременные женщины могут вызвать акушера-гинеколога на дом — по телефонам: 8-499-735-8249 (женская консультация на Каштановая аллее, дом 2, строение 6), 8-499-731-4459 (корпус 911), 8-499-717-6001 (корпус 1460).
Служба крови горбольницы работает в плановом режиме — продолжается приём доноров иммунной плазмы CovRec, а также доноров крови и ее компонентов. Открыт отдельный вход, обеспечены все санитарно-эпидемиологические предосторожности, выплата компенсации организована прямо в отделении. Предварительная запись доноров ведётся в будни с 12 до 16 часов по телефонам 8(499)734-2343, 8(499)735-3293.
Круглосуточная горячая линия больницы — 8-925-483-23-21.