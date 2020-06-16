Предприниматели смогут спросить у Роспотребнадзора, как подготовиться к открытию после карантина 16.06.2020 ZELENOGRAD.RU

18 июня предприниматели Зеленограда смогут задать вопросы специалистам Роспотребнадзора — об условиях труда, надзоре в сфере питания и том, как подготовиться к открытию в условиях карантина.

Уточнить информацию можно будет по телефону с 12 до 16 часов или на очном приеме (Каштановая аллея, дом 6 строение 1) при предварительной записи.

Все вопросы разделены между специалистами:

  • Защита прав потребителей: 8-499-736-67-62, (кабинет 326)
  • Надзор за питанием населения: 8-499-735-54-53, (кабинет 327)
  • Надзор за коммунальными объектами: 8-499-735-03-31, (кабинет 331)
  • Надзор за условиями труда: 8-499-735-33-16, (кабинет 330)
  • Надзор за условиями воспитания детей и подростков: 8-499-735-32-86, (кабинет 324)
  • Надзор за лечебно-профилактическими учреждениями: 8-499-734-15-92, (кабинет408)

Владельца ресторанов, пояснили в ведомстве, можно обратиться к специалистам по надзору за питанием, фитнес-клубам — в раздел условий труда. В каждом разделе специалист сможет проконсультировать, как подготовиться к открытию во время снятия ограничений с бизнеса.

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Метки:
коронавирус, бизнес, карантин, роспотребнадзор
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