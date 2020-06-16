Роспотребнадзор подтвердил непригодность для питья воды в зеленоградских родниках 16.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский отдел Роспотребнадзора исследовал воду из родников и запретил использовать воду из них для питья из-за несоответствия санитарно-химическим показателям.

В лаборатории исследовали образцы воды из родника № 43 (ниже стадиона «Ангстрем», правый берег Сходни), родник № 48а (правый берег Каменки), №47 (река Горетовка) и № 49 (деревня Рожки). Все пробы оказались несоответствующими СанПиНу по санитарно-химическим показателям (мутность, рН, жесткость, содержание железа, хлоридов, сульфатов, азота аммонийного, нитратов).

Запрет на употребление воды из родников действует давно. «Родники характеризуются непостоянным качеством воды, не оборудованы или частично оборудованы, не имеют санитарно-защитной зоны, не осуществляется их очистка и дезинфекция устья родника и каптажа. Отсутствует информация о водоносных горизонтах и источниках питания родников, не обеспечивается их защищенность от антропогенного воздействия. В пробах воды отмечаются несоответствие гигиенических норм по содержанию нитратов, перманганатной окисляемости, мутности, жесткости и микробиологическим показателям», — объяснял Роспотребнадзор в 2016 году.

Хотя воду пить нельзя, обустраивать проходы к ним можно. 15 июня отремонтировали мост к роднику в Андреевке. Об этом просили местные жители — прошлый унесло из-за дождей.

Читайте также
Вода в зеленоградских родниках оказалась непригодна для питья
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, роспотребнадзор
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Перекресток» и «Пятерочка» тестируют сервис продуктоматов с холодильником Новости
Предприниматели смогут спросить у Роспотребнадзора, как подготовиться к открытию после карантина Новости
Академик РАН, профессор МИЭТ Александр Горбацевич: «Я не поступил в МГУ и не жалею об этом» Партнерский материал
Мэрия попробует снизить стоимость проезда на общественном транспорте вне часа пик: это поможет разгрузить дороги от машин Новости
Полиция выписала протоколы родителям школьников за прыжки в воду с моста Новости
«Мы работали не меньше, чем медики и волонтёры, и тоже на передовой». Соцслужбы и соцработники во время эпидемии коронавируса Истории
Роспотребнадзор подтвердил непригодность для питья воды в зеленоградских родниках Новости
Водители с картой «Мир» смогут получить кешбэк 20% при оплате проезда по трассе М-11 Новости
Библиотеки открываются после карантина: не больше пяти книг в руки и предварительная запись Новости
Учительница физкультуры из школы 853 победила в московском конкурсе на лучшую видеотренировку Новости
Строящиеся дома в 19-м микрорайоне обещают передать под заселение в сентябре Новости
Забор вокруг новостроек в третьем микрорайоне могут снести, если к ноябрю его не узаконят Новости
Одиночный пикет появился у въезда на будущий комплекс по переработке отходов рядом с Поварово: активистка спит в палатке и рассказывает прохожим о диоксинах Новости
На детской площадке в парке Победы починили сломанные батуты Новости
Для лебедей на Быковом болоте установили кормушки с кормом, который не навредит птицам Новости
Москвичи стали чаще отказываться от личного авто. Но эпидемия может изменить эту тенденцию Новости
Роспотребнадзор разработал правила для магазинов и рынков: запрет продавать упавшее на пол и взвешивать товар без упаковки Новости
Кино и театры в Москве планируют открыть в июле Новости
Зеленоград — в лидерах Москвы по числу онкобольных, болеющих подростков и людей с алкоголизмом Новости
Закончилась история утки на клумбе в парке Победы. У неё вылупились птенцы и она ушла из-под охраны Жизнь
© 1997–2020 Зеленоград.ру