Зеленоградский отдел Роспотребнадзора исследовал воду из родников и запретил использовать воду из них для питья из-за несоответствия санитарно-химическим показателям.

В лаборатории исследовали образцы воды из родника № 43 (ниже стадиона «Ангстрем», правый берег Сходни), родник № 48а (правый берег Каменки), №47 (река Горетовка) и № 49 (деревня Рожки). Все пробы оказались несоответствующими СанПиНу по санитарно-химическим показателям (мутность, рН, жесткость, содержание железа, хлоридов, сульфатов, азота аммонийного, нитратов).

Запрет на употребление воды из родников действует давно. «Родники характеризуются непостоянным качеством воды, не оборудованы или частично оборудованы, не имеют санитарно-защитной зоны, не осуществляется их очистка и дезинфекция устья родника и каптажа. Отсутствует информация о водоносных горизонтах и источниках питания родников, не обеспечивается их защищенность от антропогенного воздействия. В пробах воды отмечаются несоответствие гигиенических норм по содержанию нитратов, перманганатной окисляемости, мутности, жесткости и микробиологическим показателям», — объяснял Роспотребнадзор в 2016 году.

Хотя воду пить нельзя, обустраивать проходы к ним можно. 15 июня отремонтировали мост к роднику в Андреевке. Об этом просили местные жители — прошлый унесло из-за дождей.