Роспотребнадзор разработал правила для магазинов и рынков: запрет продавать упавшее на пол и взвешивать товар без упаковки 13.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам для нераспространения инфекционных заболеваний и отравлений. Предполагается, что новые правила будут действовать до 1 января 2031 года.

Основные изменения касаются требований о дополнительной дезинфекции. Так, запретят продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать товары на весах без упаковки, а также продавать яйца в отделах, где товары не в заводской упаковке.

В магазинах, где есть контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, нужно будет создать условия для их обработки и хранения отдельно от торгового оборудования.

Над торговыми точками на открытых рынках нужно будет устанавливать навесы для защиты продуктов от осадков и прямых солнечных лучей. В палатках и киосках станут обязательны раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны будут размещаться в местах, где есть туалет в пешей доступности от рабочего места. Также под запретом продажа бахчевых культур частями и с надрезами.

Сейчас проект новых правил на стадии согласования с профильными ведомствами. Когда документ вступит в силу, неизвестно.

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Метки:
коронавирус, роспотребнадзор
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