Московские власти выставили на торги нежилые помещения по цене от 1000 до 4750 рублей за квадратный метр в год. Самое дешёвое по соотношению площадь/цена — в подвале корпуса 813. Использование помещений свободное.
Аукционы идут на повышение начальной цены — это стоимость аренды в год. Почти все на первом этаже. Публикуем адреса, площади и цены.
- Корпус 301Б — 62,4 кв. м — 280,8 тысячи
- Корпус 426А — 145,8 кв. м — 656,2 тысячи
- Корпус 447 — 44,3 кв. м — 210,4 тысячи
- Корпус 611 — 32,4 кв. м — 153,9 тысячи
- Корпус 812 — 12,9 кв. м — 61,2 тысячи
- Корпус 813 — 99,7 кв. м (подвал) — 99,7 тысячи
- Корпус 841 — 78,3 кв. м — 352,3 тысячи
- Корпус 924 — 27,3 кв. м — 85,9 тысячи
- Корпус 1137 — 32,8 кв. м (подвал) — 155,8 тысячи
- Корпус 1402 — 91 кв. м — 432,2 тысячи
- Корпус 2016 — 253,6 кв. м — 1141 тысяча
- Корпус 2018 — 164,6 кв. м — 781,8 тысячи
- Улица 1-го Мая, дом 5 — 76,2 кв. м (3-й этаж) — 240 тысяч
Документация торгов опубликована на портале investmoscow.ru. В таких торгах участвует в среднем семь участников, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Однако в конце прошлого — начале этого года ряд торгов по аренде коммерческих помещений с льготной ставкой 4500 за квадратный метр не состоялся: не было участников. Помещения в корпусах 301Б и 2016 сейчас выставили на аукцион повторно с той же ценой.