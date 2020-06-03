Тринадцать коммерческих помещений в Зеленограде предлагают по льготной арендной ставке. Адреса, площади и цены 03.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Московские власти выставили на торги нежилые помещения по цене от 1000 до 4750 рублей за квадратный метр в год. Самое дешёвое по соотношению площадь/цена — в подвале корпуса 813. Использование помещений свободное.

Аукционы идут на повышение начальной цены — это стоимость аренды в год. Почти все на первом этаже. Публикуем адреса, площади и цены.

Документация торгов опубликована на портале investmoscow.ru. В таких торгах участвует в среднем семь участников, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Однако в конце прошлого — начале этого года ряд торгов по аренде коммерческих помещений с льготной ставкой 4500 за квадратный метр не состоялся: не было участников. Помещения в корпусах 301Б и 2016 сейчас выставили на аукцион повторно с той же ценой.

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