Девочке с ДЦП из Зеленограда Вике Цыгановой собирают деньги на реабилитацию. На государственную медицину мама не рассчитывает 01.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Пятилетняя Вика Цыганова страдает от ДЦП. Чтобы девочка развивалась, научилась разговаривать и ходить, с ней нужно регулярно заниматься. Вместе с дочерью мама учит специальные упражнения в реабилитационных центрах. Сейчас им осталось собрать 40 тысяч рублей, чтобы оплатить работу петербургских специалистов.

Сразу после родов у Вики произошло кровоизлияние в мозг: по словам мамы, врачи считали, что девочка не выживет. Вика справилась, и после двух месяцев операций и множества лекарств началась борьба родителей за нормальное развитие ребенка. Лечение в государственных больницах им предлагали в виде массажей и занятий с логопедом, также каждый год им дают направление в центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой в Москве на 21 день, чему мама была очень рада.

По словам мамы Надежды, на одном из массажей в государственной больнице с профилем по ДЦП ребенку сломали руку со смещением. «На этом вся наша бесплатная медицина закончилась на всю жизнь, после этого я никогда никакие варианты по ОМС не рассматривала», — заявила она. Она не захотела больше ходить к врачам, которые «просто отрабатывают свои 20 минут, не работая на результат и не учитывая особенности ребенка». С того времени Надежда обращается только в частные клиники. Например, в самарский центр «Пойду сам», после двух лет занятий в нем девочка, которая не могла держать голову, смогла ползать на четвереньках.

Надежда сказала, что обращалась в благотворительные фонды, но пока их не согласились взять: по ее словам, московские фонды берут детей со всей России, поэтому семья находится в живой очереди.

В 2016 году Вика прошла курс лечения стволовыми клетками в частной клинике, на это ей помогли собрать полмиллиона рублей. Тогда семье не помог ни один фонд: как уточнила мама, такой вид лечения не является признанным при ДЦП и не имеет однозначного научного подтверждения. Тогда на фоне этого лечения длиной в год у девочки улучшилось умственное развитие, говорит Надежда: появились слова и понимание речи.

Сейчас родители Вики собирают деньги на курс реабилитации в центре «Добрые руки» в Петербурге. Лечение они начинают 1 июня, до 10 июня осталось собрать около 40 тысяч рублей из 105. Надежда объяснила, что делает упор на домашние занятия с дочкой, для этого ей самой нужно регулярно учить новые практики и упражнения, потому что навыки ребенка с возрастом меняются. Для этого они с Викой ездят на реабилитации 2-3 раза в год.

Документы и реквизиты для помощи есть в группе Вики ВКонтакте («Зеленоград.ру» не проверял обоснованность медицинских назначений).

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Метки:
медицина, благотворительность, сбор средств
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