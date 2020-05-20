Результаты анализов на коронавирус появились в электронных медкартах москвичей 20.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Все результаты лабораторных ПЦР- и ИФА-тестирований на ковид-19, сделанные в городских учреждениях Москвы после 20 апреля, уже доступны в электронной медицинской карте на mos.ru. Раньше при положительном результате пациенту звонили по телефону, а при отрицательном результате не происходило ничего. Теперь эта информация будет появляться там в течение 2-4 дней с момента сдачи анализа, объявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. «Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше», — отметила она.

Помимо таблички с результатом теста в ЭМК появляется предупреждение о том, что отрицательный результат анализа «не отменяет карантинных мер, если они были наложены на вас постановлением Роспотребнадзора или информированным согласием». То есть вы все равно должны соблюдать режим самоизоляции в течение срока, указанного в этих документах.

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На сегодняшний день, как сообщает столичный департамент здравоохранения, обязательный тест ПЦР на коронавирус делают людям с признаками ОРВИ, пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID. Также организован скрининг медицинских и социальных работников, сотрудников транспорта, ЖКХ, полиции.

С 15 мая в Москве запущено массовое тестирование методом ИФА на иммунитет жителей к коронавирусу. Приглашение записаться на бесплатный тест по анализу крови будут получать по 70 тысяч москвичей каждые три дня. Пункты забора крови организованы на базе 30 городских поликлиник, в Зеленограде — в поликлинике на Каштановой аллее (бывшей №65). Одновременно с анализом крови у всех посетителей берут мазки для ПЦ-тестов на коронавирус.

О результатах тестирования первой группы приглашённых рассказал 19 мая в эфире телеканала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин: «Это, наверное, самый масштабный эксперимент в мире по скрининговым исследованиям». Приглашения рассылают по специально созданной случайной выборке жителям разных округов Москвы, разных категорий и возраста, прикрепленным к московским поликлиникам (не обязательно с московской пропиской). Из 70 тысяч жителей, приглашенных на тестирование с 15 до 18 мая, на тестирование пришли 10 тысяч — этого достаточно, считает мэр, чтобы получить репрезентативный результат для исследования популяционного иммунитета в столице.

Помимо скрининга цель тестирования — выявить больше болеющих. Однако на сегодняшний день тестирование является добровольным — «Вы имеете право отказаться от тестирования. Никаких санкций, конечно, не предусмотрено», сообщается в спецразделе сайта департамента здравоохранения, посвященном массовому ИФА-тестированию.

Полные результаты первых тестов будут проанализированы и представлены в ближайшее время, в том числе с разбивкой по округам Москвы: «Еженедельная статистка с результатами тестирования по городу и по округам будет доступна на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test. Так москвичи смогут следить за динамикой популяционного иммунитета в своем округе и в городе в целом».

До конца мая на тестирование можно будет записываться уже без приглашения, заявил Собянин — Москва планирует удвоить мощность городских лабораторий, которые сейчас обрабатывают 100 тысяч тестов в день.

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Метки:
коронавирус, карантин, анализы
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