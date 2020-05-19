Фотографии мусора, вытащенного со дна Школьного озера прислала в редакцию наша читательница Елена. Водолазы рассказали ей, что в этом году они чистят не только зону пляжа, а все озеро полностью. А мусор, сложенный на берегу, достали только за один день, его еще очень много осталось лежать на дне.
Среди мусора: куски асфальта и бетона, стеклянные бутылки и банки, автомобильные шины, палки, железки и металлический таз, похожий на инструмент золотоискателей.
Больше всего асфальта. Сложно сказать, откуда он взялся на дне в таких количествах. Возможно, это следы многолетнего благоустройства вокруг озера.
Фото: @elenaprofistylist
Фото: @elenaprofistylist
Фото: @elenaprofistylist
Фото: @elenaprofistylist
Фото: @elenaprofistylist
Фото: @elenaprofistylist
Фото: @elenaprofistylist
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