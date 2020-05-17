От коронавируса скончался зеленоградец Евгений Прохоренков 17.05.2020 ZELENOGRAD.RU

13 мая 2020 скончался замечательный человек, Евгений Дмитриевич Прохоренков.

Всю свою жизнь он был предан своему делу, работал больше 20 лет в магазине «Мастер» по продаже электро-бензо инструмента в 11 микрорайоне. В 90-х его фирма первой начала завозить в Россию инструмент фирм Dewalt и Makita. Лучшего исполнительного директора не было: он сам всегда сам выставлял товар, на который было любо-дорого смотреть. Он был спортсменом, очень любил велосипед и пешие походы. Последний его маршрут был путь Святого Иакова, который закончил он 2 ноября 2019.

27 апреля у него немного поднялась температура, пришел врач, выписал антибиотики, но они не помогли. 5 мая он попал сначала в больницу, а затем в реанимацию. У него подтвердился коронавирус и 13 мая его не стало. 16 мая его проводили в последний путь родные и близкие друзья — как он сам говорил, меня ждет самое большое путешествие в моей жизни.

Светлая тебе память, замечательный ты наш человек, муж и отец. Мы тебя будем помнить пока сами живы.

«Зеленоград.ру» размещает некрологи: информацию может прислать семья умершего, друг или другое лицо, действующее от имени семьи. Пожалуйста, приложите фотографию и, при необходимости, детали похорон и другие сведения.

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Метки:
коронавирус, некролог
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