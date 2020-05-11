Президент России Владимир Путин обратился сегодня к гражданам страны, анонсировав новый указ о мерах поддержки семей с детьми и новые меры поддержки бизнеса:

— С 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается, начинается поэтапный выход из режима ограничений — решения о смягчении или возвращении всех мер будут принимать сами регионы в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Санитарные требования и дополнительные меры в регионах должны соблюдаться до полного выхода из эпидемии.



— Массовые мероприятия пока исключены по всей стране, все предприятия должны строго соблюдать санитарные правила. Для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями ограничиения сохраняются — «Нужно еще потерпеть, это вопрос жизни».

— Установлена федеральная доплата для сотрудников соцучреждений на 3 месяца, с 15 апреля по 15 июля, так как они несут повышенную нагрузку и риски. Выплаты за апрель получат врачи соцучреждений — 40 тысяч рублей за двухнедельную смену и 60 тысяч рублей, если они оказывают помощь больным коронавирусом; социальные и педагогические работники, средний медицинский и административный персонал получит 25 тысяч рублей, работающие с больными коронавирусом — 35 тысяч рублей; младший персонал получит 15 и 20 тысяч рублей соответственно, технический персонал — 10 и 15 тысяч рублей.

— С 12 мая везде, где это возможно, должны возобновить работу предприятия базовых отраслей экономики: строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых. Риски тут минимальны, их деятельность не предполагает контактов с потребителями.

Регионы могут ограничивать или приостанавливать их работу по согласованию с правительством, при этом зарплата на приостановленных предприятиях должна сохраняться. Если эти предприятия не входят в структуру пострадавших отраслей экономики, регионы должны принять для них отдельные меры поддержки и занятости сотрудников.

— Принят новый пакет решений по поддержке граждан. С 1 июня всем семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно разово выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка. С заявлением на получение такой помощи можно уже с завтрашнего дня дистанционно через портал гоуслуг или через отделения ПФР.

— Уже установленые выплаты в 5 тысяч рублей в месяц (с апреля по июнь) на каждого ребенка до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал (с детьми, родившимся с 1 января 2020 года) — расширены на семьи, не имеющие такого права. То есть, по 5 тысяч рублей получат все российские семьи с детьми до 3 лет.

— Подтверждены ранее установленые выплаты: по 3 тысячи рублей в месяц (в течение трёх месяцев) положены на каждого несовершеннолетнего ребёнка семьям, где родители временно потеряли работу. Нуждающиеся семьи, где доход на члена семьи ниже прожиточного минимума, могут получить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. При этом, подав заявления с 1 июня, семья получит разово все выплаты за первое полугодие 2020 года (в среднем 33 тысячи рублей на ребёнка), а дальше будет получать ежемесячную выплату (в среднем по стране это 5,5 тысяч рублей).

— Минимальный размер пособия по уходу за ребёнком повышается в 2 раза, до 6 751 рубля в месяц. Эта мера должна также поддержать семьи с детьми, особенно молодые семьи.

— Число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1 млн 400 тысяс человек, что вдвое выше уровня на начало апреля. Чтобы сохранить рабочие места и коллективы, уже принято решение о выделении госсубсидий на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май для предприятий малого и среднего бизнеса, для социально ориентированных НКО.Условие их получения — сохранение не менее 90% штата от уровня на 1 апреля.

— С 1 июня запускаются кредитные программы для поддержки предприятий пострадавших отраслей (кредиты на 6 месяцев, по 1 МРОТ на 1 сотрудника в месяц, со сроком погашения 1 апреля 2021 года, с льготной ставкой 2%, с госгарантией на 85% кредита). Если за срок кредита предприятие сохранит штат на 90% и выше, сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, при сохранении штата не ниже 80% будет списана половина кредита и процентов. Путин призвал контролировать махинации по созданию «бумажных» рабочих мест.

Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым взносам на 6 месяцев с возможностью гасить их затем плавно в течение года. Для ИП, МСП и социально-ориентированных НКО за второй квартал 2020 года налоги и взносы будут полностью списаны, за исключением НДС. ИП пострадавших отраслей получат также налоговый вычет в 1 МРОТ из страховых взносов.

Самозанятые граждане, которые официально оформили свою деятельность и платят 4-6%-ный налог с дохода, получат полный возврат налога на доход за 2019 год. Всем самозанятым будет предоставлен налоговый капитал в размере 1 МРОТ, из которого они могут платить налоги в 2020 году.