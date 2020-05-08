7 мая умер директор зеленоградского автокомбината Кирилл Николенко. Ему было всего 39 лет. Об этом сообщили в префектуре. Публикуем его некролог.

Кирилл Владимирович Николенко (18.04.1981 — 07.05.2020) начал работать в транспортном комплексе города Москвы в 1998 году автослесарем, прошел путь до директора филиала «Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс». Был руководителем современного типа, целеустремленным и инициативным. Под его началом Зеленоградский автокомбинат значительно стабилизировал свою работу.