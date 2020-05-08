Директор зеленоградского автокомбината Кирилл Николенко скончался 08.05.2020 ZELENOGRAD.RU

7 мая умер директор зеленоградского автокомбината Кирилл Николенко. Ему было всего 39 лет. Об этом сообщили в префектуре. Публикуем его некролог.

Кирилл Владимирович Николенко (18.04.1981 — 07.05.2020) начал работать в транспортном комплексе города Москвы в 1998 году автослесарем, прошел путь до директора филиала «Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс». Был руководителем современного типа, целеустремленным и инициативным. Под его началом Зеленоградский автокомбинат значительно стабилизировал свою работу.

Кирилл Владимирович Николенко пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди подчиненных и коллег. Всегда отличался высоким уровнем профессионализма, умением решать стоящие перед отраслью задачи. Не раз был отмечен наградами г. Москвы, Департамента транспорта и дорожного развития г. Москвы, почетными грамотами.

«Безвременная кончина вырвала из наших рядов грамотного специалиста, прекрасного товарища» , — сказано в некрологе.

Администрация ГУП «Мосгортранс», префектура Зеленоградского административного округа выражают глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Владимировича Николенко.

В «Зеленоград.ру» брали у него брали интервью, где он объяснял причины транспортных решений и проблем в городе.

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Метки:
некролог, Николенко Кирилл, автокомбинат, Зеленоградский филиал ГУП "Мосгортранс" (автокомбинат)
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