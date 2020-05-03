Мину времён войны нашли на складе торгового центра в 23-м микрорайоне 03.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Подозрительный предмет обнаружили в технических помещениях между магазином «Перекрёсток» и «Макдоналдсом», расположенными в торговом центре «Столица» в 23-м микрорайоне. Предмет похож на снаряд или бомбу, сказал сотрудник магазина.

Посетителей и работников тут же эвакуировали из ТЦ и вызвали экстренные службы — сообщение поступило на «112» около 15:45. Полицейские, прибыв на место, оцепили территорию вокруг и остались охранять. С ними также дежурили «скорая» и сотрудники 213-го пожарно-спасательного отряда в ожидании сапёров из центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Его специалисты транспортируют и утилизируют такие боеприпасы.

Найденный боеприпас — это, предположительно, 82-миллиметровая миномётная мина времён Великой Отечественной войны, сообщил «Зеленоград.ру» источник в экстренных службах. Как мина оказалась на складе торгового центра, неизвестно. Правоохранительным органам это ещё предстоит выяснить.

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Метки:
происшествия, великая отечественная война, боеприпасы, Столица
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