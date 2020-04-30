Въезд в Конаково закрыли до 11 мая из-за коронавируса 30.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградцы, которые на майские праздники отправляются на свои дачи в Конаковском районе Тверской области, должны обратить внимание, что въезд в сам город Конаково возможен только по пропускам. Не важно, добираетесь вы на машине или на общественном транспорте — например, электричке до станции Конаково ГРЭС, которая расположена в городе.

Жителей Конаково с постоянной пропиской или с регистрацией по месту пребывания это не касается — их освободили от обязанности иметь пропуск, но с собой у них всегда должны быть подтверждающие документы.

Остальные могут попасть в Конаково только с пропуском. Оформить его можно на сайте knkv.ru минимум за 48 часов до поездки. Вопросы по поводу оформления пропуска можно задать по телефону горячей линии: 8-930-186-02-10.

Конаково с 16 апреля объявили территорией с особым режимом и ввели строгие ограничения из-за расположенной здесь крупной гидроэлектростанции. Распространение в районе коронавирусной инфекции может привести к катастрофическим последствиям.

Постановление о введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Конаково до 30 апреля, подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя. В четверг ограничения продлили на весь период майских праздников — до 11 мая.

Недавно в интернете появилась запись, как автомобили беспрепятственно проезжают КПП на въезде в Конаково со стороны М-10. Администрация города проверила и пришла к выводу, что такое могло произойти во время пересменки контролёров. После инцидента их работу «оптимизировали», и теперь «проскочить» не получится.

По состоянию на 28 апреля Конаковский район на втором месте в области после Твери по числу заболевших — 122 человека. Сколько случаев непосредственно в Конаково, не уточняется.

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Метки:
коронавирус, карантин, эпидемия, конаково
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