«Собираюсь найти местного участкового, но он у нас здесь не частый гость, к сожалению. Планирую подать заявление», — рассказал нам собеседник.

Всего за несколько часов до случившегося хозяева гаражей почистили овраг и территорию кооператива от мусора. Всё складывали в 20-кубовый мусорный бункер, установленный рядом, говорит местный житель.

Правду ли сказал водитель про «мусор из больницы» и «распоряжение администрации», неизвестно.

Хорошая новость — мусор убрали. В восемь вечера того же дня пресс-служба солнечногорской администрации прислала нашему читателю фотоотчет с уже пустым мусорным бункером и с рабочими, которые собирают в него мусор, сброшенный самосвалом.

Плохая новость — администрация никак не прокомментировала случившееся и на вопросы местных жителей отвечать не стала. «Зеленоград.ру» отправит запрос в администрацию о подробностях происшествия.