Приехал самосвал и высыпал полный кузов мусора — обрезки деревьев, палеты и чёрные мешки с неизвестным содержимым — прямо на популярную в Ржавках тропинку через овраг рядом с гаражным кооперативом.
О случившемся «Зеленоград.ру» сообщил местный житель, пытавшийся остановить это безобразие. Всё произошло на глазах множества свидетелей во втором часу дня в воскресенье, 26 апреля, у гаражного кооператива в посёлке Ржавки.
Водитель долго примеривался задним ходом, напарник невозмутимо регулировал с улицы, игнорируя протесты оказавшихся рядом местных жителей. Людям он сказал, что мусор привёз из больницы и что делает это по указанию администрации. Они пытались дозвониться до главы поселения Любови Игнатовой, но та не отвечала.
«Собираюсь найти местного участкового, но он у нас здесь не частый гость, к сожалению. Планирую подать заявление», — рассказал нам собеседник.
Всего за несколько часов до случившегося хозяева гаражей почистили овраг и территорию кооператива от мусора. Всё складывали в 20-кубовый мусорный бункер, установленный рядом, говорит местный житель.
Правду ли сказал водитель про «мусор из больницы» и «распоряжение администрации», неизвестно.
Хорошая новость — мусор убрали. В восемь вечера того же дня пресс-служба солнечногорской администрации прислала нашему читателю фотоотчет с уже пустым мусорным бункером и с рабочими, которые собирают в него мусор, сброшенный самосвалом.
Плохая новость — администрация никак не прокомментировала случившееся и на вопросы местных жителей отвечать не стала. «Зеленоград.ру» отправит запрос в администрацию о подробностях происшествия.