Самосвал в Ржавках сбросил мусор прямо на пешеходную тропу в присутствии местных жителей 27.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Приехал самосвал и высыпал полный кузов мусора — обрезки деревьев, палеты и чёрные мешки с неизвестным содержимым — прямо на популярную в Ржавках тропинку через овраг рядом с гаражным кооперативом.

О случившемся «Зеленоград.ру» сообщил местный житель, пытавшийся остановить это безобразие. Всё произошло на глазах множества свидетелей во втором часу дня в воскресенье, 26 апреля, у гаражного кооператива в посёлке Ржавки.

Водитель долго примеривался задним ходом, напарник невозмутимо регулировал с улицы, игнорируя протесты оказавшихся рядом местных жителей. Людям он сказал, что мусор привёз из больницы и что делает это по указанию администрации. Они пытались дозвониться до главы поселения Любови Игнатовой, но та не отвечала.

«Собираюсь найти местного участкового, но он у нас здесь не частый гость, к сожалению. Планирую подать заявление», — рассказал нам собеседник.

Всего за несколько часов до случившегося хозяева гаражей почистили овраг и территорию кооператива от мусора. Всё складывали в 20-кубовый мусорный бункер, установленный рядом, говорит местный житель.

Правду ли сказал водитель про «мусор из больницы» и «распоряжение администрации», неизвестно.

Хорошая новость — мусор убрали. В восемь вечера того же дня пресс-служба солнечногорской администрации прислала нашему читателю фотоотчет с уже пустым мусорным бункером и с рабочими, которые собирают в него мусор, сброшенный самосвалом.

Плохая новость — администрация никак не прокомментировала случившееся и на вопросы местных жителей отвечать не стала. «Зеленоград.ру» отправит запрос в администрацию о подробностях происшествия.

Читайте также
«Можно подъехать к администрации, вывалить машину мусора и получить штраф пять тысяч рублей». Как появляются незаконные свалки вокруг Зеленограда и почему от них трудно избавиться
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Верите ли вы, что водителя мусоровоза накажут?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 108 человек
Метки:
экология, вывоз и утилизация мусора, карантин, ржавки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
На площади Юности только к концу апреля убрали каток. Он работал меньше дней, чем занял его монтаж Новости
В «Иридиуме» открыли несколько магазинов и салонов связи Новости
Сотрудникам «Скорой помощи» приказывали принимать препараты от ВИЧ и малярии для профилактики коронавируса. Это вообще законно? Истории
Самосвал в Ржавках сбросил мусор прямо на пешеходную тропу в присутствии местных жителей Новости
Мэрия запретила «Жилищнику» любые работы в домах и дворах, кроме аварийных Новости
Свалка под Зеленоградом за год выросла в восемь раз. Теперь она считается «особо крупных размеров» Новости
Главного зеленоградского борца с коррупцией объявили в розыск. Его обвиняют в коррупции Новости
Болдов ручей обследовали и почистили. В полицию готовят заявление для поиска виновного в сбросах Новости
Почему директор «Жилищника» обманывает мэра, префекта, депутата и приводит зеленоградцев в ярость Истории
Коронавирусные госпитали откроют к концу апреля в Солнечногорске и Жилино. Примут ли в них зеленоградцев, неизвестно Истории
Массовая драка произошла на проезжей части Георгиевского проспекта. Полиция приехала, когда все уже разбежались Новости
В зеленоградских лесах стало больше птиц. И вообще карантин хорошо влияет на природу Новости
Началась подготовка к рекультивации свалки на месте будущего комплекса по переработке отходов рядом с Зеленоградом. Протекающую там реку поместят в трубу Новости
Собака на карантине. Как животные, хозяева и волонтеры помогают друг другу во время эпидемии Истории
«Сегодня прекратило работать моё отделение — треть сотрудников заболели». Врач из Зеленограда об одном из самых опасных воздействий коронавируса Блоги
Зеленоград присоединился к виртуальным митингам против самоизоляции. Люди «вышли» к префектуре Новости
Сотрудница «Пятерочки» испекла куличи и раздавала их пожилым посетителям прямо в магазине Жизнь
Великий регент, дирижёр-вождь и ученик Чайковского из Ржавок — история Василия Орлова Истории
День открытых дверей в МИЭТ — 25 апреля (онлайн) Афиша
На восьми аварийных переходах до конца года установят светофоры Новости
Депутат Мосгордумы попросил сотрудников «Жилищника» сократить работу и не собираться вместе Новости
«Долечивайтесь на работе — результатов вашего теста на коронавирус я не знаю, компьютер не работает». Типичная история про поликлинику Истории
Здесь был Ленин. Зачем вождь мировой революции приезжал в окрестности будущего Зеленограда и с кем здесь встречался Истории
Навальный запустил петицию о поддержке людей и бизнеса во время эпидемии. Он требует прямых выплат Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру