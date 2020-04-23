Массовая драка произошла на проезжей части Георгиевского проспекта. Полиция приехала, когда все уже разбежались 23.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Массовая драка произошла на Георгиевском проспекте в среду. «Вечерний вид из окна 20-го микрорайона. Очень много вопросов и так мало ответов» — с таким комментарием опубликовано видео происшествия в сообществе Zelenogram. Судя по записи, в потасовке участвовало полтора-два десятка человек.

«Там стояла черная машина, а вокруг нее какая-то толпа. Все нерусские. Точно не кавказцы — то ли узбеки, то ли таджики. Позади у обочины стояли еще две машины. Непонятно, сами по себе или как-то относятся к первой» , — рассказал «Зеленоград.ру» Андрей Л., проезжавший рядом. Это происходило между Ледовым дворцом и центром «Мои документы», драки в тот момент не было, уточнил он.

Местные жители сообщили в полицию, но не о драке, а о большом скоплении людей. Что именно происходит, не смогли объяснить. Заявлений тоже не писали.

На «скопление людей» отправились два экипажа, но когда прибыли на место, там уже было пусто, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Патрульные обошли территорию и остались на какое-то время дежурить, но никого не нашли и больше никто не появился.

«Зеленоград.ру» спрашивал у зеленоградской полиции, стало ли больше избиений, нападений, необоснованной агрессии в период самоизоляции по сравнению с мартом-апрелем прошлого года, однако на наш запрос об этом там не ответили.

Если вы знаете, кто были эти люди и что произошло, сообщите в полицию, напишите нам. Подписывайтесь на специальные группы вконтакте и инстаграме.

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Метки:
микрорайон 20, карантин, драка
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