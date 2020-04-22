Среда может стать самым ветреным днём с начала века 22.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Погоду объявили потенциально опасной до полудня четверга из-за порывистого ветра до 23 метров в секунду.

Ветреная погода установилась днём во вторник. К девяти утра среды, 22 апреля, в отдельных районах Москвы отмечались порывы ветра до 17 метров в секунду. В течение дня его скорость и порывы будут нарастать. МЧС говорит, что к 17 часам ветер может усилиться до 23 м/с. В итоге среда может оказаться самым ветреным с начала двадцать первого века днём, сообщает агентство «Москва».

По шкале Бофорта, скорость ветра в 20,824,4 метра в секунду классифицируется как штормовая. В минувшем марте штормовой ветер повалил в столице больше 300 деревьев. Один человек погиб, еще несколько пострадали.

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Ранее сообщалось, что ветер успокоится к ночи четверга, теперь «жёлтый» уровень опасности из-за ветра продлили до 12 часов 23 апреля.

МЧС столицы и Подмосковья предупреждают: не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями, рекламными щитами, избегайте шатких конструкций. А лучше не выходите из дома.

Сообщайте, если увидите, как ветер что-то повредил, или о других происшествиях. Присылайте фотографии в сообщения группы ВК «Зеленоград — происшествия» или в директ инстаграма.

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Метки:
тема - чп, погода
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