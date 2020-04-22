Погоду объявили потенциально опасной до полудня четверга из-за порывистого ветра до 23 метров в секунду.



Ветреная погода установилась днём во вторник. К девяти утра среды, 22 апреля, в отдельных районах Москвы отмечались порывы ветра до 17 метров в секунду. В течение дня его скорость и порывы будут нарастать. МЧС говорит, что к 17 часам ветер может усилиться до 23 м/с. В итоге среда может оказаться самым ветреным с начала двадцать первого века днём, сообщает агентство «Москва».

По шкале Бофорта, скорость ветра в 20,8—24,4 метра в секунду классифицируется как штормовая. В минувшем марте штормовой ветер повалил в столице больше 300 деревьев. Один человек погиб, еще несколько пострадали.