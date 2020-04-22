Погоду объявили потенциально опасной до полудня четверга из-за порывистого ветра до 23 метров в секунду.
Ветреная погода установилась днём во вторник. К девяти утра среды, 22 апреля, в отдельных районах Москвы отмечались порывы ветра до 17 метров в секунду. В течение дня его скорость и порывы будут нарастать. МЧС говорит, что к 17 часам ветер может усилиться до 23 м/с. В итоге среда может оказаться самым ветреным с начала двадцать первого века днём, сообщает агентство «Москва».
По шкале Бофорта, скорость ветра в 20,8—24,4 метра в секунду классифицируется как штормовая. В минувшем марте штормовой ветер повалил в столице больше 300 деревьев. Один человек погиб, еще несколько пострадали.
Ранее сообщалось, что ветер успокоится к ночи четверга, теперь «жёлтый» уровень опасности из-за ветра продлили до 12 часов 23 апреля.
МЧС столицы и Подмосковья предупреждают: не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями, рекламными щитами, избегайте шатких конструкций. А лучше не выходите из дома.
Сообщайте, если увидите, как ветер что-то повредил, или о других происшествиях. Присылайте фотографии в сообщения группы ВК «Зеленоград — происшествия» или в директ инстаграма.