На ближайшие выходные, 14 и 15 марта, синоптики пообещали москвичам метель и гололедицу. "Даже установится снежный покров от 5 до 10 сантиметров", — сказал директор Гидрометцентра Сергей Борщ. В субботу ночью погода в Москве от нуля до двух градусов тепла, по Московской области — от -4 до -1. Днем облачно, дождь, переходящий в снег, температура в Москве — до +6 градусов, во второй половине дня ожидается понижение до -2 и гололедица, по Подмосковью 1—6 градусов выше нуля с понижением температуры до -6, местами порывы ветра до 17 м/с, местами сильная гололедица.

В воскресенье ночью будет облачно и прогнозируется снег, местами метель, температура в Москве минус 6—4, по Московской области минус 9—4. Днем в воскресенье облачно с прояснениями, небольшой снег, местами метель, температура в Москве минус двух до нуля, по области от минус пяти до нуля, ветер северо-западный и северный 5—10 м/с, местами порывы до 17 м/с, гололедица, установление временного снежного покрова.