«Деревья падают, крыша едет, мусорные бачки сносит». Последствия ураганного ветра в Зеленограде 13.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Дерево упало на машины в 23-м микрорайоне под напором ветра. Там же с крыши одного из домов практически сорвало листы металлического настила. Разметало мусорные бачки, но их оперативно убрали, сообщает группа жилищного комплекса «Зеленый бор» в инстаграме.

Ураганный ветер порывами до 25 метров в секунду бушевал в Москве и области до вечера пятницы, 13 марта. Синоптики объявили «оранжевый» уровень, то есть погода опасна, возможны стихийные бедствия и нанесение ущерба.

Всего в столице ветер повалил более 200 деревьев. Одно из них упало на проезжавший автомобиль — водитель скончался на месте.

На ближайшие выходные, 14 и 15 марта, синоптики пообещали москвичам метель и гололедицу. "Даже установится снежный покров от 5 до 10 сантиметров", — сказал директор Гидрометцентра Сергей Борщ. В субботу ночью погода в Москве от нуля до двух градусов тепла, по Московской области — от -4 до -1. Днем облачно, дождь, переходящий в снег, температура в Москве — до +6 градусов, во второй половине дня ожидается понижение до -2 и гололедица, по Подмосковью 1—6 градусов выше нуля с понижением температуры до -6, местами порывы ветра до 17 м/с, местами сильная гололедица.

В воскресенье ночью будет облачно и прогнозируется снег, местами метель, температура в Москве минус 6—4, по Московской области минус 9—4. Днем в воскресенье облачно с прояснениями, небольшой снег, местами метель, температура в Москве минус двух до нуля, по области от минус пяти до нуля, ветер северо-западный и северный 5—10 м/с, местами порывы до 17 м/с, гололедица, установление временного снежного покрова.

Метки:
происшествия, погода, микрорайон 23 (зеленый бор)
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