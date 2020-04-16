Главный врач горбольницы Зеленограда Олег Гриднев назначен заместителем министра здравоохранения Российской федерации. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина об этом опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг.

Олег Владимирович Гриднев пять лет занимал должность главврача зеленоградской больницы. Под его началом в медицине города происходили значительные изменения. «3-ю городскую больницу» переименовали «ГКБ им. М.П. Кончаловского», и в состав больницы вошел новый роддом в 14 микрорайоне плюс все отделения женской консультации в поликлиниках. А в 2020 году все поликлиники города, кроме диспансеров, объединились с горбольницей.

Олег Гриднев окончил мединститут в Ростове по специализации «врач-уролог», стал доктором наук, получил второе высшее экономическое образование. До назначения в Зеленоград возглавлял две больницы в СВАО Москвы.