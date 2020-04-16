Из-за распространения коронавирусной инфекции «Мосводоканал» усилил очистку сточных вод. Теперь их будут дополнительно обеззараживать ультрафиолетом.

В полный цикл очистки канализационных вод добавилась обработка ультрафиолетом. Она проводится после стадий механической и биологической очистки.

«Метод обеззараживания ультрафиолетовым излучением высокоэффективен в эпидемическом отношении и наиболее применим в мировой практике очистки сточных вод. Бактерицидное действие ультрафиолета основано на разрушении химических связей в молекулах ДНК болезнетворных микроорганизмов. Разрушение даже небольших фрагментов этих молекул приводит к невозможности размножения и гибели микробов. При этом ультрафиолет губителен не только для бактерий, но и для вирусов. Кроме того, значительный обеззараживающий эффект дает биологическая очистка стоков» , — рассказали в «Мосводоканале».

Технология обещает максимальное качество очистки канализационных вод в соответствии с нормативами СанПиН. Оно постоянно контролируется независимой аккредитованной лабораторией Аналитическим центром РОСА и аккредитованными лабораториями Центра контроля качества воды АО «Мосводоканал».

Помимо световой обработки запущены дополнительные воздуходувные агрегаты и увеличены дозы активного ила для улучшения качества биологической очистки сточных вод. Поэтому очистные сооружения являются преградой для вируса, который может проникнуть из канализаций в речную систему.