Производитель многоразовых масок под Зеленоградом ищет покупателей 27.03.2020 ZELENOGRAD.RU

В связи с повышенным спросом на маски и их дефицитом «Поваровская швейная фабрика» начала производство многоразовых тканевых масок. В день фабрика может выпускать пять тысяч масок и до 50 тысяч в перспективе. Проблема в том, что пока маски можно забрать только самовывозом из Поварово или договориться об индивидуальной платной доставке. Это неудобно, поэтому производство ищет возможности для реализации своих масок.

Благодаря прочному защитному материалу маску можно использовать много раз и стирать. Дизайн и выкройка разработаны так, чтобы маска закрывала большую поверхность. Изготавливают их из различных материалов, например, из медицинской ткани, которую можно увидеть на халатах врачей. Можно также за небольшую доплату заказать маски с индивидуальным принтом, нанесенным гипоаллергенными красками.

Любую маску можно носить только два часа, поэтому в день требуется около пяти масок на человека. Только в отличие от бумажных масок тканевые можно постирать в конце дня, не покупать новые и не выкидывать старые. «В первую очередь мы стараемся заботиться о людях и окружающей среде. Именно поэтому мы сделали ставку на производство многоразовых масок» , — отметила руководитель фабрики Татьяна Годунова.

Пока фабрике поступают маленькие заказы (в среднем 50 штук) от частных лиц и от небольших организаций для сотрудников. Для реализации маски еще никто не покупал. Швейная фабрика в Поварово готова к оптовым заказам и предложениям.

Одна многоразовая маска стоит 42 рубля, одноразовая — 6 рублей. Сделать заказ можно по телефону 8-963-779-53-39 и забрать его по адресу: Поварово, микрорайон Лесхоза, строение 2, рядом с жилыми домами. Доставка обсуждается индивидуально.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Вам нравится идея многоразовых масок?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 32 человека
Метки:
коронавирус
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Производитель многоразовых масок под Зеленоградом ищет покупателей Новости
«Мы не можем выгнать их из поликлиник или не ответить на вопрос». Пенсионеры продолжают массово ходить по врачам и перегружают кол-центры звонками не по делу Истории
Крюковский рынок: как проверяют товары, продавцов и цены (вообще и в связи с вирусом). Репортаж «Зеленоград.ру» Истории
Детсады закроют на неделю с 28 марта. С дистанционным обучением ситуация пока не ясна (обновлено) Новости
Уличные продуктовые ярмарки откроют досрочно — уже 27 марта Новости
Собянин распорядился закрыть рестораны, часть магазинов и парикмахерские Новости
Будут ли отключать кнопки на пешеходных переходах, чтобы уменьшить распространение вируса? Ответы
Во дворах новостроек в третьем микрорайоне поставили шлагбаумы. Новоселы сами решат, закрывать ли въезд Новости
«Журнал виснет, дети плачут, мозг кипит». Восемь проблем, с которыми столкнулись ученики и родители Зеленограда на дистанционном обучении Новости
Магазины вводят специальные часы для посещения пожилыми людьми Новости
Сколько людей с коронавирусом в Зеленограде? Объясняем, почему никто не может ответить на этот вопрос Ответы
Собянин отменил бесплатный проезд для людей старше 65 лет и студентов Новости
«Сегодня всем надо быть очень честными». Врач из Зеленограда о смерти первого пациента с коронавирусом Мнения
В лобовом столкновении легковушки и автобуса дорожной службы на Пятницком шоссе пострадала девочка-подросток. Фото последствий ДТП Новости
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
«Саботажников — в черный список». Как бюджетников заставляют регистрироваться и голосовать за поправки в Конституцию Истории
Как один дом под Зеленоградом оказался описан в тысячах школьных сочинений. Что видят дети и что было на самом деле Истории
Для профилактики коронавируса дезинфицируют подъезды, детские площадки и чаще вывозят мусор Новости
Задержания детей в торговых центрах и грабители в защитных костюмах. Какие слухи распространяются в связи с коронавирусом Истории
«Пятерочка» в Крюково вновь открылась без подключения к городскому водопроводу и канализации. Как её открывали и за что закрывали — подробности Новости
В Московской области объявили о снижении скорости до 50 км/ч, а потом передумали. ГИБДД оказалась против Новости
«Мосэнергосбыт» пожаловался в полицию на мошенников из «Мосэнергосбыта». Это как? Новости
Хлебозавод 28 открыл службу заказов для жителей Зеленограда и окрестностей Новости
Строительство новой платформы Ховрино-2 ускорили. Её обещают открыть к концу года Новости
Субсидия на проезд по М-11 будет сначала только для льготников. Это позволит выбить деньги из городского бюджета Новости
Видел людей в защитных костюмах на Центральном проспекте. Что они там делают? Ответы
После достройки моста в Савёлкинском проезде уберут «зебру». Это предусмотрено скорректированным проектом моста Новости
Директор зеленоградской компании находится на карантине после возвращения из Европы. Что он увидел, вернувшись в Россию, и как его сотрудники перешли на удаленную работу Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру