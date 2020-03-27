В связи с повышенным спросом на маски и их дефицитом «Поваровская швейная фабрика» начала производство многоразовых тканевых масок. В день фабрика может выпускать пять тысяч масок и до 50 тысяч в перспективе. Проблема в том, что пока маски можно забрать только самовывозом из Поварово или договориться об индивидуальной платной доставке. Это неудобно, поэтому производство ищет возможности для реализации своих масок.
Благодаря прочному защитному материалу маску можно использовать много раз и стирать. Дизайн и выкройка разработаны так, чтобы маска закрывала большую поверхность. Изготавливают их из различных материалов, например, из медицинской ткани, которую можно увидеть на халатах врачей. Можно также за небольшую доплату заказать маски с индивидуальным принтом, нанесенным гипоаллергенными красками.
Любую маску можно носить только два часа, поэтому в день требуется около пяти масок на человека. Только в отличие от бумажных масок тканевые можно постирать в конце дня, не покупать новые и не выкидывать старые. «В первую очередь мы стараемся заботиться о людях и окружающей среде. Именно поэтому мы сделали ставку на производство многоразовых масок» , — отметила руководитель фабрики Татьяна Годунова.
Пока фабрике поступают маленькие заказы (в среднем 50 штук) от частных лиц и от небольших организаций для сотрудников. Для реализации маски еще никто не покупал. Швейная фабрика в Поварово готова к оптовым заказам и предложениям.
Одна многоразовая маска стоит 42 рубля, одноразовая — 6 рублей. Сделать заказ можно по телефону 8-963-779-53-39 и забрать его по адресу: Поварово, микрорайон Лесхоза, строение 2, рядом с жилыми домами. Доставка обсуждается индивидуально.