В связи с повышенным спросом на маски и их дефицитом «Поваровская швейная фабрика» начала производство многоразовых тканевых масок. В день фабрика может выпускать пять тысяч масок и до 50 тысяч в перспективе. Проблема в том, что пока маски можно забрать только самовывозом из Поварово или договориться об индивидуальной платной доставке. Это неудобно, поэтому производство ищет возможности для реализации своих масок.

Благодаря прочному защитному материалу маску можно использовать много раз и стирать. Дизайн и выкройка разработаны так, чтобы маска закрывала большую поверхность. Изготавливают их из различных материалов, например, из медицинской ткани, которую можно увидеть на халатах врачей. Можно также за небольшую доплату заказать маски с индивидуальным принтом, нанесенным гипоаллергенными красками.