Водитель не заметил лежащего у входа в «Пятёрочку» мужчину и переехал его передними колёсами через живот, рассказал очевидец. В ГИБДД говорят, что автомобиль его только задел. Инцидент произошёл напротив корпуса 607 в понедельник, 23 марта, около половины одиннадцатого вечера.

«Когда приехали медики, пострадавший пытался убежать из машины скорой помощи, но его вернули. Живого увезли в больницу», — рассказал «Зеленоград.ру» очевидец и уточнил, что мужчина был пьян.

Мужчина споткнулся, выходя из здания, упал — и его задел проезжавший мимо автомобиль «Мицубиси». От госпитализации пострадавший отказался, сообщили в ГИБДД. В городскую больницу такой пациент не поступал, сказали «Зеленоград.ру» в стационаре.

На фотографии, присланной очевидцем, видна лужа с осколками разбившейся бутылки. Правее — большое пятно крови, смешавшейся с разлитой жидкостью. Судя по этому кадру, человек всё же нуждается в медицинской помощи. Со слов свидетеля, было похоже, что у мужчины серьезная травма живота.