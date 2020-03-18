На Солнечной аллее напротив корпуса 901 в среду вечером столкнулись две легковые машины. Их сильно помяло и откинуло в стороны.

В автоинспекции «Зеленоград.ру» рассказали, что пострадавших в аварии нет, а один из водителей бросил машину и сбежал с места ДТП. Сейчас его разыскивает полиция.