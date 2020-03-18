Фото: "Зеленоград.ру"
На Солнечной аллее напротив корпуса 901 в среду вечером столкнулись две легковые машины. Их сильно помяло и откинуло в стороны.
В автоинспекции «Зеленоград.ру» рассказали, что пострадавших в аварии нет, а один из водителей бросил машину и сбежал с места ДТП. Сейчас его разыскивает полиция.
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