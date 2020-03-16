«Все образовательные программы будут осуществляться исключительно с применением методов электронного обучения и дистанционных технологий», — говорится в приказе. Все контакты обучающихся и преподавателей должны перевести в электронную информационно-образовательную среду. Благо, в МИЭТе уже разработана и развивается собственная электронная образовательная платформа ОРИОКС с возможностью загружать файлы, выполнять задания, знакомиться с расписанием и регламентом оценивания учебной деятельности.

По официальным данным на утро 16 марта в Зеленограде и в МИЭТе нет случаев заражения коронавирусом, сообщает вуз. Оба общежития работают и продолжат работать, пока не будет выявленных случаев заражения. При этом на территорию общежития будет прекращен вход внешних гостей.

Иногородним российским студентам МИЭТа советуют уезжать домой, но это не обязательно. Для иностранцев рекомендация обратная — из страны не выезжать, так как возможны большие проблемы с возвращением.