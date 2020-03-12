В четверг вечером очевидец рассказал, что в 8 микрорайоне сбили ребенка. Между корпусами 802 и 803 видели машины «скорой помощи» и ДПС.

Ребенок выбежал на проезжую часть, но последний момент отец за руку выдернул его из-под машины, рассказали «Зеленоград.ру» в управлении ГИБДД. После этого ребенок поскользнулся и упал. Отец решил зафиксировать ДТП и вызвал полицию. Медиков вызвали на всякий случай и они осмотрели малыша.