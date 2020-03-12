Все подумали, что 8 микрорайоне сбили ребенка. Но оказалось его спасли 12.03.2020 ZELENOGRAD.RU

В четверг вечером очевидец рассказал, что в 8 микрорайоне сбили ребенка. Между корпусами 802 и 803 видели машины «скорой помощи» и ДПС.

Ребенок выбежал на проезжую часть, но последний момент отец за руку выдернул его из-под машины, рассказали «Зеленоград.ру» в управлении ГИБДД. После этого ребенок поскользнулся и упал. Отец решил зафиксировать ДТП и вызвал полицию. Медиков вызвали на всякий случай и они осмотрели малыша.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».

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