Столичные парковки тоже сделают бесплатными для всех жителей и гостей города 8 и 9 марта. Впрочем, они и так бесплатные по воскресеньям и в праздники, кроме участков с повышенным тарифом 380 рублей в час. В этот раз парковка станет бесплатной и на них. Однако это не распространится на плоскостные парковки со шлагбаумами — они будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Кроме того, 8 Марта женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе и музей-заповедник Менделеева и Блока под Зеленоградом.

В Музее Победы в этот день пройдут бесплатные экскурсии, викторина, музыкальный концерт и мастер-классы для детей. Праздничную программу сотрудники музея посвятили подвигам и судьбам советских женщин во время Великой Отечественной войны.

В музей-заповедник Менделеева и Блока также можно бесплатно привести детей. Кроме экскурсий по заповеднику, в программе — спектакль «Мир женщин».