Бесплатный проезд подарят женщинам 8 Марта в столице и области 04.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Все виды общественного транспорта, в том числе пригородные электрички, в столице и области будут бесплатными 8 Марта для всех женщин. О таком совместном подарке в Международный женский день договорились мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Во сколько этот подарок обойдётся бюджету, мэр и губернатор не сообщают.

Столичные парковки тоже сделают бесплатными для всех жителей и гостей города 8 и 9 марта. Впрочем, они и так бесплатные по воскресеньям и в праздники, кроме участков с повышенным тарифом 380 рублей в час. В этот раз парковка станет бесплатной и на них. Однако это не распространится на плоскостные парковки со шлагбаумами — они будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Кроме того, 8 Марта женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе и музей-заповедник Менделеева и Блока под Зеленоградом.

В Музее Победы в этот день пройдут бесплатные экскурсии, викторина, музыкальный концерт и мастер-классы для детей. Праздничную программу сотрудники музея посвятили подвигам и судьбам советских женщин во время Великой Отечественной войны.

В музей-заповедник Менделеева и Блока также можно бесплатно привести детей. Кроме экскурсий по заповеднику, в программе — спектакль «Мир женщин».

Как вы относитесь к решению о бесплатном проезде для женщин 8 Марта?
А почему только для женщин?
А почему только 8 Марта?
Полностью поддерживаю
Проголосовали 16 человек
Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, льготы, Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока (Шахматово, Тараканово, Боблово)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бесплатный проезд подарят женщинам 8 Марта в столице и области Новости
«Над чем работают астрофизики: 10 главных вопросов» — учёный-астрофизик Сергей Попов в лектории TopTalk Афиша
Власти решили бороться с водителями на тротуаре вдоль 15 и 16 микрорайонов. Но выбранный способ вряд ли поможет сам по себе Новости
Большой перерыв на утренних крюковских электричках сократить нельзя. Но на МЦД обещают уменьшить его в четыре раза. Возможно ли это? Новости
Три щенка провалились в трубу теплотрассы. Через два дня их вытащили местные жители, спасатели и аварийная служба Жизнь
Пешеход разобрал дорожное ограждение, лишь бы не идти к подземному переходу. Видео Жизнь
После гибели подростка на Середниковской улице там решили установить камеру контроля скорости Новости
«Яндекс.Такси» показал пассажирам их рейтинг. Это должно помочь выявлять хамов и агрессоров Новости
Автобусы, электрички, метро, такси и каршеринг стали чаще убирать и дезинфицировать из-за коронавируса. В Москве пока один случай заболевания Истории
На мусорных площадках во дворах меняют профлисты на сетку Рабица. Так водители будут лучше видеть пешеходов Новости
«Дом лани» отметил пятый день рождения. Сейчас животных столько, что им не хватает корма Истории
«Во дворе вырос кирпичный саркофаг и закрались первые сомнения». Как раздельный сбор мусора стал невыносимым — письмо в редакцию Истории
Карантинную зону по коронавирусу хотят сделать в санатории рядом с Зеленоградом, сообщили местные жители. В учреждении это отрицают Новости
Зеленограду исполнилось 62 года Новости
Директор школы 1528 прокомментировал смерть семиклассницы Новости
Ребенку из Зеленограда собрали деньги на самое дорогое лекарство в мире. Сбор закрыл анонимный жертвователь — он переведет в клинику недостающие 50 миллионов рублей Новости
Моноспектакль Евгения Гришковца «Предисловие к роману» — 12 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Зеленоградский биатлонист Матвей Елисеев в спринте на чемпионате Европы завоевал золотую медаль Новости
Подземный переход, построенный в прошлом веке, капитально отремонтируют. Сейчас он протекает и разрушена плитка Новости
Детей с симптомами простуды изолируют в школе или детсаду и отправят домой. Официальная причина: рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но к ней есть вопросы Новости
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
Студия красоты «Варвара Краса» в 15 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
© 1997–2020 Зеленоград.ру