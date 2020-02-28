Центральную площадь перекроют для автотранспорта из-за масленичных гуляний 28.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Проезд для автотранспорта на Центральную площадь будет закрыт с 20 часов субботы, 29 февраля, до 17 часов воскресенья, 1 марта. Это связано с празднованием Масленицы.

Гуляния пройдут на большой огороженной площадке без доступа автомобилей. В списке праздничных мероприятий на Центральной площади — мастер-классы, детские игровые программы, бесплатные блины и чай. Запланирована большая концертная программа от культурного центра «Зеленоград» и городских творческих коллективов. Будут конкурсы, турнир по дартсу и разные сюрпризы.

При благоприятной погоде — на площади проведут главный ритуал праздника: сожгут чучело Масленицы. А вот привычной для горожан масленичной программы на Черном озере в этом году не будет, сообщают организаторы.

Автовладельцам, которые собираются посетить в эти выходные праздник на Центральной площади, рекомендуют использовать дополнительные городские парковки или добираться на общественном транспорте.

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Метки:
ограничения движения транспорта, центральная площадь, масленица
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