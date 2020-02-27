Сильный туман ожидается до утра пятницы. Включайте противотуманки 27.02.2020 ZELENOGRAD.RU

О густом тумане и ухудшении видимости до 100—500 метров в столице и области предупреждают МЧС и Центр организации дорожного движения. Предупреждение действует до 10 часов утра пятницы, 28 февраля.

«Будьте осторожны, держите дистанцию, включайте противотуманки. Не дайте туману сбить себя с пути», — рекомендует ЦОДД. Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, напоминает МЧС.

Температура воздуха в пятницу в Зеленограде — до одного градуса тепла. Весь день будет пасмурно. Слабый юго-западный и западный ветер. Влажность утром — 86 процентов, днём снизится до 72, а к вечеру вновь поднимется. Уровень комфорта — как при минус пяти градусах Цельсия.

Давление — около 730 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле — спокойное, информирует сервис «Яндекс.Погода».

Метки:
погода, зима
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