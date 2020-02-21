«Это не гонка. Это главное путешествие всей жизни!» — пишут организаторы. Участники должны будут за неделю доехать из стартового города, который пока не объявлен в Берлин, имея при себе только 24 банки энергетика RedBull. Банками предлагают расплачиваться за все.

Мобильные телефоны и финансы запечатываются в конверт и вскрываются, только если команда выбывает. Новые мобильные телефоны выдают организаторы, чтобы команды онлайн загружали видео, фото и проводили трансляции своего путешествия в инстаграме — это важное правило.

Также у каждой команды будут интересные контрольные точки, которые они должны посетить на пути и задания, которые нужно выполнить. По итогам акции определят двух победителей, которые получат призы от спонсоров.

В случае грубого нарушения правил, команда должна будет вскрыть конверт и самостоятельно покинуть Европу за свой счет. В остальных случаях обещан бесплатный трансфер в родную страну и любая помощь в экстренных ситуациях.