Зеленоградская команда собирается пересечь Европу без денег, кредиток и телефонов. Но для старта им нужна наша помощь 21.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Производитель энергетического напитка RedBull устраивает приключенческое соревнование для студентов со всего мира CanYouMakeIt? Участники должны пересечь Европу без денег, кредитных карт и телефонов. Команда из Зеленограда PLAS_TEAM участвует в отборочном туре по России и имеет все шансы поехать в Европу, если победит в голосовании. Оно закончится 25 февраля.

Коля, Света и Андрей — студенты МИЭТа, которые увлекаются путешествиями. В голосовании по творческим видео среди 44 команд-финалистов со всей России они на лидирующих позициях и имеют уже больше 1600 голосов. Шесть команд из России поедут в Европу. Чтобы помочь ребятам удержаться в шестерке победителей за них нужно проголосовать. Множество команд дышат в затылок, а осталось целых три дня.

«Это не гонка. Это главное путешествие всей жизни!» — пишут организаторы. Участники должны будут за неделю доехать из стартового города, который пока не объявлен в Берлин, имея при себе только 24 банки энергетика RedBull. Банками предлагают расплачиваться за все.

Мобильные телефоны и финансы запечатываются в конверт и вскрываются, только если команда выбывает. Новые мобильные телефоны выдают организаторы, чтобы команды онлайн загружали видео, фото и проводили трансляции своего путешествия в инстаграме — это важное правило.

Также у каждой команды будут интересные контрольные точки, которые они должны посетить на пути и задания, которые нужно выполнить. По итогам акции определят двух победителей, которые получат призы от спонсоров.

В случае грубого нарушения правил, команда должна будет вскрыть конверт и самостоятельно покинуть Европу за свой счет. В остальных случаях обещан бесплатный трансфер в родную страну и любая помощь в экстренных ситуациях.

Вы бы смогли передвигаться по Европе без денег и средств связи?
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Метки:
спорт, туризм, миэт
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