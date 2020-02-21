Производитель энергетического напитка RedBull устраивает приключенческое соревнование для студентов со всего мира CanYouMakeIt? Участники должны пересечь Европу без денег, кредитных карт и телефонов. Команда из Зеленограда PLAS_TEAM участвует в отборочном туре по России и имеет все шансы поехать в Европу, если победит в голосовании. Оно закончится 25 февраля.
Коля, Света и Андрей — студенты МИЭТа, которые увлекаются путешествиями. В голосовании по творческим видео среди 44 команд-финалистов со всей России они на лидирующих позициях и имеют уже больше 1600 голосов. Шесть команд из России поедут в Европу. Чтобы помочь ребятам удержаться в шестерке победителей за них нужно проголосовать. Множество команд дышат в затылок, а осталось целых три дня.
«Это не гонка. Это главное путешествие всей жизни!» — пишут организаторы. Участники должны будут за неделю доехать из стартового города, который пока не объявлен в Берлин, имея при себе только 24 банки энергетика RedBull. Банками предлагают расплачиваться за все.
Мобильные телефоны и финансы запечатываются в конверт и вскрываются, только если команда выбывает. Новые мобильные телефоны выдают организаторы, чтобы команды онлайн загружали видео, фото и проводили трансляции своего путешествия в инстаграме — это важное правило.
Также у каждой команды будут интересные контрольные точки, которые они должны посетить на пути и задания, которые нужно выполнить. По итогам акции определят двух победителей, которые получат призы от спонсоров.
В случае грубого нарушения правил, команда должна будет вскрыть конверт и самостоятельно покинуть Европу за свой счет. В остальных случаях обещан бесплатный трансфер в родную страну и любая помощь в экстренных ситуациях.