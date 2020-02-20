Погодные рекорды февраля: плюс шесть, но ветрено. Зима закончилась и больше не вернётся
zelsport.ru
Запланированные на 22 февраля соревнования «Лыжня России — 2020» отменили из-за нехватки снега — следствие аномально тёплой зимы.
Организаторы мероприятия назвали это неблагоприятными погодными условиями (для проведения мероприятия) и сообщили, что старт лыжной гонки «перенесён на неопределенный срок».
Сложно ожидать, что «благоприятные погодные условия» наступят раньше следующей зимы, тем не менее организаторы не теряют оптимизма. Регистрация на «Лыжню России — 2020» продолжается. Она проходит в рабочие дни в офисе зеленоградского центра физкультуры и спорта в корпусе 118 с 9 до 17 часов.
Изначально «Лыжню» планировали провести 8 февраля, но и тогда подвела оттепель.
Легковушка врезалась в автобус на Центральном проспекте и сбила фонарный столб. Фото и видео Новости
«Лыжню России — 2020» отменили. Организаторы называют это «перенесом на неопределенный срок» и продолжают регистрацию Новости
Универмаг «Зеленоград» выставили на продажу. Это последний московский магазин, где сохранились принципы советской торговли (туда даже водили экскурсии) Новости
«Пятерочка» в 14-м микрорайоне закрывается, чтобы через два месяца открыться в соседнем здании Новости
Москва удвоила число электробусов. Рассказываем, когда они будут в Зеленограде и как власти отвечают на вопросы скептиков Истории
Президент банка ВТБ выделил 60 миллионов для зеленоградца Тимура Дмитриенко. Ему собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире Новости
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Истории