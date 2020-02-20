Запланированные на 22 февраля соревнования «Лыжня России — 2020» отменили из-за нехватки снега — следствие аномально тёплой зимы.

Организаторы мероприятия назвали это неблагоприятными погодными условиями (для проведения мероприятия) и сообщили, что старт лыжной гонки «перенесён на неопределенный срок».

Сложно ожидать, что «благоприятные погодные условия» наступят раньше следующей зимы, тем не менее организаторы не теряют оптимизма. Регистрация на «Лыжню России — 2020» продолжается. Она проходит в рабочие дни в офисе зеленоградского центра физкультуры и спорта в корпусе 118 с 9 до 17 часов.

Изначально «Лыжню» планировали провести 8 февраля, но и тогда подвела оттепель.