UPD. «Жёлтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра продлили до среды.

Таяние сугробов раньше времени и температуру воздуха на десять градусов выше нормы предсказывают синоптики на вторую половину февраля. Одновременно ожидается ветер порывами до 15—20 метров в секунду. Предупреждение о ветре действует с полудня воскресенья, 16 февраля, до полудня вторника, 18 февраля.

Днём в понедельник, 17 февраля, температура воздуха в Зеленограде прогреется до 5 градусов тепла. Сильный юго-западный ветер в 8,3 м/с с порывами в два — два с половиной раза сильнее даст ощущение на 3—4 градуса мороза.

Из-за сильного ветра экстренные службы объявили погоду потенциально опасной («жёлтый» уровень) и рекомендуют стандартные меры безопасности для пешеходов и водителей: держаться подальше от шатких конструкций, не парковаться под деревьями, убирать вещи с балконов.

Экстренные службы также предупреждают о гололедице, в связи с чем водителям следует соблюдать осторожность на дорогах: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В целом «зима в столице закончилась и не вернется — начался переход в весну», говорит заместитель директора Института физики атмосферы Российской академии наук Владимир Семенов.

Из-за потепления сугробы в Москве могут растаять до начала календарной весны. «С понедельника очередной атлантический циклон начнет поставлять на русскую равнину очередную порцию теплого воздуха. В дневные часы потеплеет до плюс 5 градусов. И без того невысокие сугробы начнут исчезать на глазах. Вполне возможно, что в весеннюю пору московская погода вступит без снега», — цитирует агентство «Москва» сообщение синоптиков.