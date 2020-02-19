В МЧС сказали, что, действительно, в это время был выезд к корпусу 139. Предполагали, что горит мусор в лесопарковой зоне. Однако к приезду бригады дым пропал. Это подтвердил и очевидец, который вызвал пожарных.

Дым шел 5-7 минут. Пожарные осмотрели территорию леса напротив корпуса, над которой шел дым, но найти что горело, не удалось.

Если у вас есть идеи, что это за дым без огня, пишите в комментариях.