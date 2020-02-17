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Кроссовер оказался на крыше после столкновения со столбом. Фото и видео 17.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» не справилась с управлением и въехала в дорожный указатель на разделительной полосе. Сбитый столб с бетонным основанием упал на землю, а кроссовер опрокинулся на бок и затем, как в замедленной съёмке, аккуратно перевернулся на крышу.

Инцидент произошел около часа ночи в воскресенье, 16 февраля. Женщина поворачивала с Савёлкинского проезда на Сосновую аллею, когда врезалась в указатель. Неудавшийся манёвр она объяснила тем, что её кто-то подрезал, поэтому ей ничего не оставалось, как выехать на обочину.

На видео с моментом ДТП действительно присутствует другой автомобиль, но в другой полосе. «Туарег» появляется в кадре в крайней левой полосе, точнее, практически целиком на обочине через три секунды. Столб оказывается посередине траектории.

Из машины 61-летней автовладелице помогли выбраться прибывшие на место пожарные из 11-й пожарной части. Женщину передали медикам, которые осмотрели её на месте. Травм у неё не зафиксировали, только ушибы. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Как рассказал «Зеленоград.ру» очевидец, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.


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Метки:
дтп, алкогольное опьянение, тема - чп, происшествия
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
Вчера, 09:23
Хорошо что столб, а не пешеход её остановил.
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