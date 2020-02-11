Фестиваль увлекательной науки проводят в Менделееве уже седьмой раз, его главные организаторы — ДДТ «РИТМ» и КДЦ «Метролог».

Основная идея фестиваля, по словам его устроителей, состоит в том, чтобы люди унесли домой какие-то идеи. Чтобы они узнали о пособиях, видеоканалах, игрушках, которым можно сделать самим. Идеальная ситуация, когда ребенок возвращаясь домой, просит отца сделать вместе то, что они видели днем.