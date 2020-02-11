Фестиваль увлекательной науки и техники в Менделееве. Фотографии лучших моментов 11.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Ежегодный фестиваль увлекательной науки и техники прошёл в субботу, 8 февраля, в КДЦ «Метролог» посёлка Менделеево. Для детей и взрослых работали около 60 станций по самым разным направлениям: от математики, физики, конструирования и занимательных опытов до ветеринарии, игр и выведения цыплят в инкубаторе. Корреспондент «Зеленоград.ру» прошел по площадкам фестиваля и сфотографировал наиболее интересные моменты.

Каждая из станций — это место, где «кто-то очень интересный рассказывает о чем-то очень интересном и обязательно дает это потрогать и попробовать самому», так говорится в описании фестиваля.

Возраст участников — от шести лет. Это детская (и родительская) аудитория, которой устроители всегда рады. Но теперь на фестиваль особо приглашали старшеклассников. «Фестиваль перестает быть мероприятием для младших школьников, — рассказали „Зеленоград.ру“ организаторы. — Наши первые посетители уже в старших классах. Хочется, чтобы они не исчезали со словами „я уже вырос“, поэтому мы стараемся создать активности и специально для них. Хотя это, конечно, сложнее, чем для малышей».

Специальными темами фестиваля в этом году стали биология, экология и разумное потребление.

Ведущие станций — не только профессиональные педагоги, популяризаторы и энтузиасты науки, но и обыкновенные люди: волонтёры и любители поделиться разнообразными знаниями и умениями. Организаторы фестиваля горячо приветствуют участие детей и подростков в качестве ведущих станций. Не в формате стендовых докладов, а во взаимодействии с посетителями.

Свои станции есть у детских клубов и образовательных центров Зеленограда и Солнечногорского района. На фестивале представили свою продукцию издательства научно-популярной литературы и магазины научных игрушек.

Много внимания на фестивале было уделено логике и способам познания мира.

Технические науки были представлены действующими макетами и множеством увлекательных и забавных экспериментов

Фестиваль увлекательной науки проводят в Менделееве уже седьмой раз, его главные организаторы — ДДТ «РИТМ» и КДЦ «Метролог».

Основная идея фестиваля, по словам его устроителей, состоит в том, чтобы люди унесли домой какие-то идеи. Чтобы они узнали о пособиях, видеоканалах, игрушках, которым можно сделать самим. Идеальная ситуация, когда ребенок возвращаясь домой, просит отца сделать вместе то, что они видели днем.

 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фестиваль увлекательной науки и техники в Менделееве. Фотографии лучших моментов Новости
На станции Поварово начали строить подземный пешеходный переход со всеми удобствами Новости
Все взрослые поликлиники Зеленограда вошли в состав горбольницы. Что изменится в результате объединения? Новости
Главный редактор «Новой газеты» продал клюшку Харламова для мальчика из Зеленограда. Ему собирают деньги на самый дорогой препарат в мире Истории
В зеленоградской «Пятерочке» продали зефир, произведенный в будущем. Это ошибка маркировки или продажа просроченного товара? Истории
Ребенок разбил голову на детской площадке из-за гололёда. Почему так происходит? Новости
«Аквапарк» на городском пруду достроит комплекс городского хозяйства Москвы. Но этот процесс снова затягивается Новости
Электронные медицинские карты: как получить доступ и что вы увидите внутри Истории
Метель, плохую видимость и гололёд прогнозируют синоптики до конца вторника. Возможны пробки Новости
Детский центр «Жемчужный берег» приглашает на отдых в Крыму. Открыта продажа путевок Реклама
Платформы станции Крюково обещают отремонтировать к запуску МЦД. Уберут ли щель между вагоном и платформой? Новости
Пенсионеры попросили возродить блошиный рынок в Крюково. Администрация не против, если будет спрос Новости
Депутат от Зеленограда предложил запустить трамвай из Москвы в пятый микрорайон. Дело за малым — найти для этого проекта инвестора Новости
Банки и мобильные операторы начали тестировать сервисы для борьбы с телефонными мошенниками. Это самый популярный способ кражи денег с банковских карт Истории
Турнир по уличному хоккею «Дворовая шайба» пройдет 15 декабря Афиша
«Жилищник» объявил о проведении встреч с жителями Новости
Был в подъезде пандус неудобный, но железный. Его заменили на откидной, но деревянный. И не похоже, что это временное решение Жизнь
«Я жива и почти здорова». Катание с горки у Михайловских прудов закончилось травмой мамы и ребенка Истории
Истории про Середниково — глава 3: как Лермонтов пугал попа, ел булочки с опилками и бесился от общения с шаловливыми соседками Истории
«Как справиться с проблемами школьников» — психолог Катерина Мурашова в лектории TopTalk Афиша
Новый экспресс-курс «Хочу стать импрессионистом» от школы рисования для взрослых «Палитра увлечений» Афиша
Высаживать из электричек шумных, грязных и музицирующих пассажиров. Минтранс хочет внести изменения в правила перевозок Новости
В МИЭТе снимают сериал «Мисс полиция». Это комедия о заведующей столовой, которая мечтает служить в полиции (фото) Новости
Пожилой зеленоградец приглашал в гости детей и обнажался. Что должны знать дети и родители, чтобы избежать такой ситуации Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру