Ежегодный фестиваль увлекательной науки и техники прошёл в субботу, 8 февраля, в КДЦ «Метролог» посёлка Менделеево. Для детей и взрослых работали около 60 станций по самым разным направлениям: от математики, физики, конструирования и занимательных опытов до ветеринарии, игр и выведения цыплят в инкубаторе. Корреспондент «Зеленоград.ру» прошел по площадкам фестиваля и сфотографировал наиболее интересные моменты.
Каждая из станций — это место, где «кто-то очень интересный рассказывает о чем-то очень интересном и обязательно дает это потрогать и попробовать самому», так говорится в описании фестиваля.
Возраст участников — от шести лет. Это детская (и родительская) аудитория, которой устроители всегда рады. Но теперь на фестиваль особо приглашали старшеклассников. «Фестиваль перестает быть мероприятием для младших школьников, — рассказали „Зеленоград.ру“ организаторы. — Наши первые посетители уже в старших классах. Хочется, чтобы они не исчезали со словами „я уже вырос“, поэтому мы стараемся создать активности и специально для них. Хотя это, конечно, сложнее, чем для малышей».
Специальными темами фестиваля в этом году стали биология, экология и разумное потребление.
Ведущие станций — не только профессиональные педагоги, популяризаторы и энтузиасты науки, но и обыкновенные люди: волонтёры и любители поделиться разнообразными знаниями и умениями. Организаторы фестиваля горячо приветствуют участие детей и подростков в качестве ведущих станций. Не в формате стендовых докладов, а во взаимодействии с посетителями.
Свои станции есть у детских клубов и образовательных центров Зеленограда и Солнечногорского района. На фестивале представили свою продукцию издательства научно-популярной литературы и магазины научных игрушек.
Много внимания на фестивале было уделено логике и способам познания мира.
Технические науки были представлены действующими макетами и множеством увлекательных и забавных экспериментов
Фестиваль увлекательной науки проводят в Менделееве уже седьмой раз, его главные организаторы — ДДТ «РИТМ» и КДЦ «Метролог».
Основная идея фестиваля, по словам его устроителей, состоит в том, чтобы люди унесли домой какие-то идеи. Чтобы они узнали о пособиях, видеоканалах, игрушках, которым можно сделать самим. Идеальная ситуация, когда ребенок возвращаясь домой, просит отца сделать вместе то, что они видели днем.