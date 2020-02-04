Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий требовать с бывших супругов вложиться не только в лечение общего ребенка, но и в обеспечение его жильем. Подавать иск нужно будет через суд, после чего решение о взыскании денег передадут приставам.
Пока что в Семейном кодексе прописана только обязанность оплачивать часть лечения ребенка в случае тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости постороннего ухода за ними. Хотя чиновники считали, что этот список не является исчерпывающим (в кодексе написано «и других обстоятельств»), но суды трактовали закон однозначно. Поэтому обязать бывшего супруга заплатить за что-то еще было нельзя.
Принятый закон изменит ситуацию. В статью 86 вносятся изменения, дополняющие этот список пунктом об «отсутствии пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства». Это позволяет требовать деньги не только на лечение, реабилитацию и уход, но и за жилье.
Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2019 года, сейчас он ожидает подписи президента. По словам зампредседателя Госдумы Ольги Епифановой, закон гарантирует ребенку жилье даже в случае развода родителей.
«В настоящее время действует норма, по которой родитель может потребовать от бывшего супруга, отца или матери ребенка возмещения расходов, связанных с лечением общего ребенка. Теперь предложено ее дополнить данной мерой, которая обязывает ушедшего из семьи родителя, оплачивать жилье ребенка», — уточнила она.
По словам Ефимовой, нередки ситуации, когда ребенок оказывается в чрезвычайных условиях отсутствия жилья: например, случился пожар или наводнение, и родителю, с которым остался ребенок, стало нечем платить за ипотеку или восстанавливать жилье. Возникшую проблему, по ее мнению, должны решать оба родителя вместе, а не только один из них.
Если между родителями не было заключено другое соглашение касательно денежного обеспечения ребенка, при болезни или увечье суд может привлечь второго родителя к участию в несении дополнительных расходов.
Судебная практика сложилась так, что предполагалось только возмещение расходов, связанных исключительно с лечением, восстановлением здоровья ребенка, его реабилитацией. Законопроект во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, уже выплачивающего алименты.
Чтобы взыскать эти деньги, родитель, с которым живет ребёнок, должен обратиться в мировой суд с исковым заявлением, представить все подтверждающие документы. Если суд удовлетворит иск, исполнительный лист перейдет к приставам. Если должник не хочет платить, он может лишиться определенного имущества, также арест может быть наложен и на его счета в банке.
Нужно понимать, что дополнительное финансовое участие второго родителя — это не алименты, а потому приставы не могут применить некоторые стандартные меры для «уклонистов»: начислить пени или инициировать уголовное дело.