Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий требовать с бывших супругов вложиться не только в лечение общего ребенка, но и в обеспечение его жильем. Подавать иск нужно будет через суд, после чего решение о взыскании денег передадут приставам.

Пока что в Семейном кодексе прописана только обязанность оплачивать часть лечения ребенка в случае тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости постороннего ухода за ними. Хотя чиновники считали, что этот список не является исчерпывающим (в кодексе написано «и других обстоятельств»), но суды трактовали закон однозначно. Поэтому обязать бывшего супруга заплатить за что-то еще было нельзя.

Принятый закон изменит ситуацию. В статью 86 вносятся изменения, дополняющие этот список пунктом об «отсутствии пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства». Это позволяет требовать деньги не только на лечение, реабилитацию и уход, но и за жилье.