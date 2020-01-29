Аварийные ситуации с водопроводом, канализацией, отоплением и электричеством внутри жилых домов теперь должен круглосуточно устранять «Жилищник района Крюково», а не отдельная организация, как было раньше. Власти считают, что «Жилищник» справится.

С 1 января объединенный «Жилищник» отказался от услуг «Зеленоградской аварийной службы» и сейчас должен выполнять аварийное обслуживание круглосуточно. При коммунальных авариях надо звонить по единому номеру: 8(495)539-53-53.

«„Жилищник“ теперь самостоятельно обеспечивает контроль над аварийными ситуациями в округе — по инженерным системам в многоквартирных домах, по электрике, сантехнике. Такие эксперименты ставились еще в 1997—1998 годах, но тогда развития не получили, — рассказал префект Анатолий Смирнов. — При нынешних формах организации работы это оказалось возможным, доказывает свою эффективность и экономичность».

«Зеленоградская аварийная служба» — сначала как государственное предприятие, потом как акционерное общество, — занималась аварийно-техническим обслуживанием жилых домов с пяти вечера до восьми утра и в праздничные и выходные дни — когда не работали специалисты ДЕЗов, в будущем «Жилищников». Это касалось инженерных коммуникаций внутри зданий.