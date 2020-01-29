Аварийные ситуации с водопроводом, канализацией, отоплением и электричеством внутри жилых домов теперь должен круглосуточно устранять «Жилищник района Крюково», а не отдельная организация, как было раньше. Власти считают, что «Жилищник» справится.
С 1 января объединенный «Жилищник» отказался от услуг «Зеленоградской аварийной службы» и сейчас должен выполнять аварийное обслуживание круглосуточно. При коммунальных авариях надо звонить по единому номеру: 8(495)539-53-53.
«„Жилищник“ теперь самостоятельно обеспечивает контроль над аварийными ситуациями в округе — по инженерным системам в многоквартирных домах, по электрике, сантехнике. Такие эксперименты ставились еще в 1997—1998 годах, но тогда развития не получили, — рассказал префект Анатолий Смирнов. — При нынешних формах организации работы это оказалось возможным, доказывает свою эффективность и экономичность».
«Зеленоградская аварийная служба» — сначала как государственное предприятие, потом как акционерное общество, — занималась аварийно-техническим обслуживанием жилых домов с пяти вечера до восьми утра и в праздничные и выходные дни — когда не работали специалисты ДЕЗов, в будущем «Жилищников». Это касалось инженерных коммуникаций внутри зданий.
В 2010 году генеральный директор компании рассказал «Зеленоград.ру», что аварийно-восстановительные работы убыточны, убытки по аварийно-техническому обслуживанию здания составляли ежегодно от одного до двух миллионов рублей. Прибыль «Аварийная служба» получала, в частности, от водоучёта — установки и технического обслуживания счетчиков воды.
С 2015 года акционером (100% акций и капитала) ОАО «Зеленоградская аварийная служба» является ГБУ «Жилищник района Крюково». Одновременно «Жилищники"объявляли конкурсы на аварийное обслуживание подведомственных ему жилых домов, которые выигрывала та же «Аварийная служба». Один из последних контрактов — аварийно-техническое обслуживание всех домов района Крюково (кроме 17-го микрорайона) и поселка Малино в течение 2019 года. Это обошлось в 7,3 миллиона рублей. Такие же контракты заключали в прошлом году в районах Силино и Старое Крюково. «Аварийная служба» также занималась химической промывкой центрального отопления в домах и капитальным ремонтом корпуса 161.
У «Жилищника района Савелки» были претензии к работе «Аварийной службы», которые он пытался предъявить в суде. В 2017 году в корпусе 306 прорвало трубу, залило несколько квартир. По мнению «Жилищника», это произошло из-за того, что «Аварийная служба» вовремя не приехала и не устранила течь оперативно. Общий ущерб собственникам квартир, по оценке управляющей компании, составил 573 тысячи рублей. Эту сумму «Жилищник» и выставил в иске «Аварийной службе». Суд иск отклонил, мотивируя тем, что, во-первых, ответчик уже раньше частично оплатил ущерб (примерно половину суммы) по претензиям истца. А во-вторых, нет убедительных доказательств, что все квартиры залило из-за бездействия «Аварийной службы».