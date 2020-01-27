В понедельник днем загорелась квартира в корпусе 1132 в 1-м подъезде на 4-м этаже.

Очевидец рассказал «Зеленоград.ру», что пожарные выбрасывают мебель из окна квартиры. По предварительным данным с места происшествия, в квартире никого не было на момент пожара. Некоторые местные жители говорят, что хозяин квартиры успел выбежать из нее.

По словам очевидцев, на место пожара прибыли семь автомобилей экстренных служб. Люди сами выходили из подъезда. Рядом дежурила «скорая помощь».

На 16:00 пожар ликвидирован, никто не пострадал, за помощью в «скорую» никто не обращался.

В пресс-службе МЧС «Зеленоград.ру» сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 15:13. В 15:24 на место прибыли 10 машин спецтехники и 36 пожарных, в связи с большим риском возгорания соседних квартир. Хозяин квартиры самостоятельно выбрался и ждал спасателей на лестничной клетке. Никто не пострадал. В 15:32 пожар был устранен.

В МЧС объяснили, что квартира была очень сильно захламлена, поэтому загоревшиеся вещи сбрасывали с балкона. Место сброса огородили. При тушении внутри захламленной квартиры есть большая вероятность нанести больше ущерба хозяину и соседям, чем при пожаре. Именно в таких случаях вещи сбрасывают вниз. Сразу после пожара мусор под окнами убрал «Жилищник» Силино.

Причиной возгорания дознаватели МЧС считают короткое замыкание проводки.