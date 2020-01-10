Зимний фестиваль с торговлей и развлечениями должен был завершиться 12 января, но по просьбам жителей Гольяново мэр продлил его по всему городу — до 31 января. Пока речь идет о торговле на всех площадках и развлечениях в центре Москвы. Катки на площади Юности и в 16-м микрорайоне будут работать и после окончания фестиваля.

«Есть предложение продлить работу ярмарок до конца января, потому что желающих посетить их очень много. Не все имели такую возможность. Кто-то уезжал на новогодние каникулы и недавно вернулся. Так что мы продлим работу основных площадок до конца января. Новый год продолжается», — сказал Сергей Собянин, посетив фестивальную площадку в районе Гольяново. Здесь, как и на бульваре в 16-м микрорайоне Зеленограда, организовали постоянную продуктовую ярмарку — фактически мини-рынок. В случае с фестивалем речь идет о торговых домиках, где продают разные сладости, напитки и сувениры.



Будут ли на зеленоградских фестивальных площадках после 12 января проходить мастер-классы и выступления на сцене, в оргкомитете фестиваля пока не знают, хоть продолжение праздника уже официально анонсировано.



А пока на площади Юности и на бульваре в 16-м микрорайоне продолжаются фестивальные развлечения — мастер-классы, уличные театры, игры на воздухе, катки и карусели. Катки с искусственным льдом в дни каникул были очень востребованы на обеих площадках. «Андреевка и Голубое к нам приехали», — пишут не очень довольные этим обстоятельством жители Крюково. На площади Юности взрослым разрешили выходить на лёд без коньков, если они с маленькими детьми на коньках. Одно условие — находиться с краю, а не в центре катка. Карусель на площади Юности работает постоянно и от расписания фестивалей не зависит. А будет ли постоянно работать карусель в 16-м, пока решается.