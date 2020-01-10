Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлили до конца января 10.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Зимний фестиваль с торговлей и развлечениями должен был завершиться 12 января, но по просьбам жителей Гольяново мэр продлил его по всему городу — до 31 января. Пока речь идет о торговле на всех площадках и развлечениях в центре Москвы. Катки на площади Юности и в 16-м микрорайоне будут работать и после окончания фестиваля.

«Есть предложение продлить работу ярмарок до конца января, потому что желающих посетить их очень много. Не все имели такую возможность. Кто-то уезжал на новогодние каникулы и недавно вернулся. Так что мы продлим работу основных площадок до конца января. Новый год продолжается», — сказал Сергей Собянин, посетив фестивальную площадку в районе Гольяново. Здесь, как и на бульваре в 16-м микрорайоне Зеленограда, организовали постоянную продуктовую ярмарку — фактически мини-рынок. В случае с фестивалем речь идет о торговых домиках, где продают разные сладости, напитки и сувениры.

Будут ли на зеленоградских фестивальных площадках после 12 января проходить мастер-классы и выступления на сцене, в оргкомитете фестиваля пока не знают, хоть продолжение праздника уже официально анонсировано.

А пока на площади Юности и на бульваре в 16-м микрорайоне продолжаются фестивальные развлечения — мастер-классы, уличные театры, игры на воздухе, катки и карусели. Катки с искусственным льдом в дни каникул были очень востребованы на обеих площадках. «Андреевка и Голубое к нам приехали», — пишут не очень довольные этим обстоятельством жители Крюково. На площади Юности взрослым разрешили выходить на лёд без коньков, если они с маленькими детьми на коньках. Одно условие — находиться с краю, а не в центре катка. Карусель на площади Юности работает постоянно и от расписания фестивалей не зависит. А будет ли постоянно работать карусель в 16-м, пока решается.

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зал для киберспорта появится в 8-м микрорайоне после ремонта помещения Новости
Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлили до конца января Новости
Как зеленоградские «Жилищники» потеряли почти 50 миллионов из-за долгов, протечек, хищений и бюрократии Новости
Следующих муниципальных депутатов предлагают выбирать через интернет. Экс-кандидаты из Зеленограда говорят о возможных фальсификациях и влиянии на явку Истории
«Не хватает еще только торгашей на выходе из метро». Как бомбилы оккупировали «Ховрино» — письмо в редакцию Новости
Нужен ли ребенку билет на электричку? А со скольких лет? Всё о проезде с детьми: подробности и новшества Гид
Изменилась стоимость проезда по М-11. В Солнечногорск подорожало значительно, в Зеленоград — немного, а кое-где даже подешевело Новости
Почему полиция не могла найти тех, кто «минирует» школы, детсады и суды в Зеленограде? Ответы
Детский хор «Кантилена» получил высшую награду на конкурсе в Санкт-Петербурге Новости
На Крюковском рынке сломали старые палатки. Скоро здесь откроют новый торгово-ресторанный комплекс Новости
Вместо строительства во дворе — благоустройство. Как жителям одного дома повезло из-за ошибок чиновников (а другим — нет) Истории
Мэрия десять лет изучала вред от противогололедных реагентов. О результатах доложили в Мосгордуме (никакого вреда) Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру