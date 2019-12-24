Всех посетителей «Зеленопарка» эвакуировали во вторник вечером. Об этом в 19:20 сообщила «Зеленоград.ру» очевидец. Причину эвакуации людям не назвали.

В 19:37 в администрации ТРЦ нашему корреспонденту по телефону сказали, что эвакуация закончена и комплекс работает в прежнем режиме.

Один из посетителей рассказал «Зеленоград.ру», что возгорание произошло в обувном магазине. Он видел это собственными глазами: «Проходя мимо, заметил двух сотрудников, вытаскивающих пожарный рукав из щита напротив этого магазина. Потом они с рукавом проследовали внутрь. Через пять минут у салона мобильных телефонов увидел сотрудника службы охраны, предупреждающего об эвакуации. Обернувшись — заметил задымление в галерее. Дым шел именно из обувного».

В пресс-службе «Зеленопарка» корреспонденту «Зеленоград.ру» сообщили, что процесс занял не более 10 минут. В «Зеленопарке» есть собственная служба пожарной безопасности, обеспеченная техникой и водой, поэтому в данном случае МЧС вызывать не пришлось. Сигнал о задымлении поступил на местный пульт, потом всех вывели, проверили место потенциального возгорания и запустили людей обратно.