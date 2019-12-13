Фрагмент панорамы рядом с корпусом 418 / Яндекс.Панорамы
Предположительно снаряд времен Великой Отечественной обнаружили в лесополосе недалеко от корпуса 418. Это длинное Г-образное 14-этажное жилое здание. Сообщение поступило в полицию около полудня в пятницу, 13 декабря.
На цилиндрическом предмете, напоминающем минометный снаряд, присутствуют следы коррозии, сообщил «Зеленоград.ру» источники в оперативных службах.
Место происшествия, которое расположено всего в полусотне метров от жилого дома, оцепили. Ожидается прибытие сотрудников специализированной службы для вывоза и утилизации предмета.
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