Похожий на снаряд времен войны предмет нашли в 4-м микрорайоне 13.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Предположительно снаряд времен Великой Отечественной обнаружили в лесополосе недалеко от корпуса 418. Это длинное Г-образное 14-этажное жилое здание. Сообщение поступило в полицию около полудня в пятницу, 13 декабря.

На цилиндрическом предмете, напоминающем минометный снаряд, присутствуют следы коррозии, сообщил «Зеленоград.ру» источники в оперативных службах.

Место происшествия, которое расположено всего в полусотне метров от жилого дома, оцепили. Ожидается прибытие сотрудников специализированной службы для вывоза и утилизации предмета.

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