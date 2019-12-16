Департамент образования готов помочь районным клубам с залами для зимних тренировок 16.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов сообщил, что руководство департамента образования и науки Москвы готово принять «меры помощи» досуговым клубам, которые просят дать им бесплатные помещения в школах для занятий спортом зимой. Более подробные сведения об этих мерах Титов не раскрыл из-за «конфиденциальности разговора».

Зеленоградские досуговые клубы («Заря», «Фаворит», «Славяне», «Энергия» и «Талисман») в ноябре обратились к депутату Андрею Титову, сообщив, что зимой детям негде заниматься спортом: летом секции идут на открытых площадках, а помещений для холодного времени не предусмотрено. Клубы хотели, чтобы для тренировок им бесплатно предоставили помещения в школах Зеленограда.

25 ноября Титов отправил обращение по этому поводу руководителю департамента образования и науки города Москвы, предложив пойти районным клубам навстречу и дать им возможность заниматься в школьных помещениях по вечерам «без возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов». А 10 декабря Титов общался по этому вопросу поводу досуговых клубов с замглавы департамента, сообщил он сам в фейсбуке.

«В рамках проведения комиссии по образованию в МГД у меня была возможность переговорить с заместителем руководителя Департамента образования и науки — Карповым Павлом Владимировичем. Наше обращение дошло до адресата. Меры помощи будут приняты. Ждем!», — написал Титов.

Его пресс-секретарь не раскрыл детали разговора и конкретные меры помощи, которую пообещали чиновники, сославшись на конфиденциальность этого разговора. Он предложил дождаться официального ответа департамента, уточнив, что пост в соцсети был написан, чтобы держать обратившихся к Титову людей в курсе ситуации.

Ранее «Зеленоград.ру» писал, что такое взаимодействие с секциями может пойти вразрез с интересами школ — они, как и досуговые клубы, имеют определенный доход с платных кружков и секций.

51% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что школы должны дать помещения бесплатно, около 20% считают, что это нужно делать за плату, а 30% против предоставления школьных помещений на любых условиях.

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