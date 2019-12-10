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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Что вы думаете о нем? 10.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. Должность мэра он занимал более 18 лет — с 1992 до 2010 года.

Юрий Михайлович Лужков родился в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина по специальности «инженер-механик». С 1974-го работал в Министерстве химической промышленности. В 1987 году стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома и председателем Московского городского агропромышленного комитета (Мосагропрома).

В 1990-м по рекомендации новоизбранного председателя демократического Моссовета Гавриила Попова Лужкова выдвинули на пост председателя Мосгорисполкома, а в июне 1991-го в связке с Поповым избрали вице-мэром Москвы. Через месяц он занял пост премьера городского правительства Москвы, образованного на основе Мосгорисполкома.

Шестого июня 1992 года Борис Ельцин назначил Лужкова мэром Москвы и главой администрации столицы. Переизбирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999-го и декабре 2003-го. Досрочно сложил полномочия в 2010 году.

Напишите в комментариях, что вы думаете о Москве периода Лужкова.

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Обсуждение
Ирина Носова
9 часов назад
Очень жалко...
Алена Шалимова
8 часов назад
Очень грустно.
Торопов
8 часов назад
Позитивный мужик, без комплексов. Не классический бюрократ-циник из шаблонной чиновничей вертикали... про деятельность гор.властей в его длительные мэрские времена (не на всё он влиял, как многие думают как про "царя") - тема отдельная... Светлая память
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