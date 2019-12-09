Сервис краткосрочной аренды автомобилей «МатрёшкаКар» открыл несколько небольших зон завершения аренды в Зеленограде. У этого каршеринга относительно «премиальный» автопарк — никаких «солярисов» и «сандеро», как у «Делимобиля», уже работающего в Зеленограде.
Зона парковки
Зона парковки «Матрёшки» в Зеленограде пока куцая
- Часть 1-го микрорайона между Панфиловским проспектом и улицей Злобина.
- Часть 3-го микрорайона между Савёлкинским проездом и Яблоневой аллеей.
- 6-й микрорайон.
- Центральная площадь.
- Часть 9-го микрорайона вдоль Солнечной аллеи.
- 14-й микрорайон.
- 17-й микрорайон.
- 23-й микрорайон.
Пишите в комментариях, где вам нужна зона парковки — мы передадим это в «Матрёшку».
Автомобили и цены
- Land Rover Discovery Sport — 14 рублей за минуту.
- Kia Stinger, Jaguar XE — 12 рублей.
- Mercedes-Benz C-class, BMW 3-Series — 11 рублей.
- Mazda 3 — 8 рублей.
- Smart ForFour Вжик, Smart ForTwo Вжик — 10 рублей.
- Smart ForFour, Smart ForTwo — 5 рублей.
Регистрация и промокод
Как и в других каршерингах, для использования нужно зарегистрироваться в мобильном приложении, загрузить фото документов, привязать банковскую карту. Документы при регистрации проверяют быстро — буквально несколько минут. На момент публикации в Зеленограде была одна машина этого «Каршеринга».
По промокоду 0XZ1PM вы получите при регистрации 300 рублей.
«Рты закрыли, и слушаем: сейчас вы как хотите расходитесь домой — в школе взрывное устройство». Что показала двухдневная эвакуация в школах и детсадах Истории
«Водители ездят быстро, потому что им позволяет это делать инфраструктура». Фонд «Городские проекты» о причинах гибели в Зеленограде двух пешеходов Истории
«У нас перестали гибнуть в машинах — теперь убивают пешеходов». Эксперты о причинах гибели ребенка на «зебре» Истории
Содержание и капремонт домов подорожают с 1 января. Электричество, вода и отопление — с июля Новости
Добавлять автобусы на 400 «экспрессе» некуда, ждать недолго, пересядем на МЦД. Мнение префектуры Истории