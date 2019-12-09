Регистрация и промокод

Как и в других каршерингах, для использования нужно зарегистрироваться в мобильном приложении, загрузить фото документов, привязать банковскую карту. Документы при регистрации проверяют быстро — буквально несколько минут. На момент публикации в Зеленограде была одна машина этого «Каршеринга».

По промокоду 0XZ1PM вы получите при регистрации 300 рублей.