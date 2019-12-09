Каршеринг «Матрёшка Кар» начал работать в Зеленограде 09.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Сервис краткосрочной аренды автомобилей «МатрёшкаКар» открыл несколько небольших зон завершения аренды в Зеленограде. У этого каршеринга относительно «премиальный» автопарк — никаких «солярисов» и «сандеро», как у «Делимобиля», уже работающего в Зеленограде.

Зона парковки

  • Часть 1-го микрорайона между Панфиловским проспектом и улицей Злобина.
  • Часть 3-го микрорайона между Савёлкинским проездом и Яблоневой аллеей.
  • 6-й микрорайон.
  • Центральная площадь.
  • Часть 9-го микрорайона вдоль Солнечной аллеи.
  • 14-й микрорайон.
  • 17-й микрорайон.
  • 23-й микрорайон.

Пишите в комментариях, где вам нужна зона парковки — мы передадим это в «Матрёшку».

Автомобили и цены

  • Land Rover Discovery Sport — 14 рублей за минуту.
  • Kia Stinger, Jaguar XE — 12 рублей.
  • Mercedes-Benz C-class, BMW 3-Series — 11 рублей.
  • Mazda 3 — 8 рублей.
  • Smart ForFour Вжик, Smart ForTwo Вжик — 10 рублей.
  • Smart ForFour, Smart ForTwo — 5 рублей.

Регистрация и промокод

Как и в других каршерингах, для использования нужно зарегистрироваться в мобильном приложении, загрузить фото документов, привязать банковскую карту. Документы при регистрации проверяют быстро — буквально несколько минут. На момент публикации в Зеленограде была одна машина этого «Каршеринга».

По промокоду 0XZ1PM вы получите при регистрации 300 рублей.

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